澳洲擬收回中資達爾文港經營權 大陸批道義上欠妥

中國大陸駐澳洲大使肖千批評艾班尼斯政府在澳洲大選期間，承諾要收回中國企業在達爾文港的經營權，指經營這座具有戰略意義的澳洲北部港口的中企不應受到懲罰。

據路透報導，澳洲總理艾班尼斯4月在競選期間曾說，該國政府正在制定一項計劃，將以國家利益為由迫使中國持有者出售達爾文港。

2015年，澳洲將該商業港口以99年租約的形式，出售給中國嵐橋集團，此舉遭到時任美國總統歐巴馬的批評。每年約有2,000名美國海軍陸戰隊員，在達爾文進行為期六個月的訓練。

大陸駐澳洲大使館官網5月25日發布消息稱，肖千上周四（22日）在達爾文接受澳洲廣播公司、新華社、鳳凰衛視採訪，就達爾文港問題回答提問。

被問及艾班尼斯政府在大選期間承諾要收回嵐橋集團在達爾文港經營權，是否會對兩國關係產生影響，肖千回應稱，中國一直通過外交渠道同澳洲聯邦政府和北領地政府保持溝通。

肖千就此提出幾點。他說，第一，在十年前，嵐橋集團與澳洲北領地政府簽署的達爾港租約，是通過公開競標程序獲得，完全符合澳法律規定和市場規則；其次，十年來，嵐橋集團在維護和建設達爾文港基礎設施、優化運營管理、拓展客戶資源等方面進行了大量投資，給港口帶來顯著變化，幫助港口經營狀況扭虧為盈，為當地經濟社會發展作出積極貢獻。

肖千強調：「這樣的企業和項目應得到鼓勵而不是懲罰。在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的。」

肖千指出，有關租約屬於商業合同，希望澳洲能客觀看待達爾文港項目，認真履行對合同的嚴肅承諾，尊重企業從發展需要出發作出的自主決策。

肖千還說，中澳是全面戰略伙伴關係，雙方應相互信任，互利合作符合雙方共同利益。希望澳洲聯邦政府和北領地政府能為中國企業在澳生存發展營造一個公平、透明、可預期的營商環境。

澳洲總理艾班尼斯早前表示，希望達爾文港口掌握在澳洲人手中，將制定一項計劃，以國家利益為由，迫使達爾文港的中國所有者出售港口，強調如果政府無法找到私人買家，將直接介入並收購港口。

澳洲於2015年以99年租期的形式，將該商業港口出售給嵐橋集團。該集團上月表示，該港口是非賣品。