陸學者指有小紅書治理台灣更易 邱垂正籲避免被統戰

上海復旦大學中國研究院長張維為近期在一場演講中表示，台灣年輕人喜歡小紅書，「統一後，治理台灣會比香港容易。」陸委會主委邱垂正今天呼籲，各級學校對使用中國大陸App要有識讀，避免被統戰。

據明報今天報導，上海復旦大學中國研究院長張維為21日在個人微博上分享近日在武漢大學的演講。他在演講中表示，解決「台灣問題」的時機愈來愈成熟，隨著互聯網興起，台灣年輕人喜歡小紅書，越來越受大陸影響，「我相信統一後，治理台灣會比香港容易」。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天接受媒體聯訪時，回應媒體相關提問。邱垂正表示，抖音、小紅書都是與中國大陸對台統戰有關，呼籲民眾使用這些中國大陸的App（應用程式）時，應對於個資方面、置入的統戰言論格外小心。

邱垂正也呼籲，各級學校對於使用這類中國大陸App要有識讀，避免被中國大陸統戰。