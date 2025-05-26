大陸商家：美國老客戶很急迫 「不講價、只求快」
中美90天關稅窗口期內，中國大陸不少跨境商家都感受到美國買家的急迫，有些老買家甚至「不講價、只求快」，立馬下單採購。
據科創版日報報導，多位跨境商家表示，部分美國買家「不講價、只求快」，期望在90天內為下一個周期盡量多囤貨，有些美國買家已經提前為耶誕季下單。
義烏市璟文進出口有限公司總經理吳慶芬的襪子生產訂單已排到6月底。目前，該公司產業線上200多部襪子機正加班加點運轉。
吳慶芬透露，每台機器每天能生產300至400雙襪子，美國客戶接二連三下單，機器已經開始滿負荷運轉。「一個美國老買家直接爽快下單了30萬雙襪子，我來來回回看了好幾遍，已經有一個月沒接到這麼大的單子了。」
深圳市麥祺佳家居有限公司總經理王莉同樣被催著發貨。「有些客戶著急，要求部分貨物直接走空運，這在以前幾乎沒有發生過。感覺這90天訂單會有井噴的感覺。」
王莉預測，她手頭的美國客戶基本到了補貨階段，90天後的關稅政策存在不確定性，從目前的訂單金額來看，客戶基本上都在囤貨，囤貨量大致是平均三至四個月的庫存量。
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