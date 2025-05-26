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李強見在印尼中企 指對外部衝擊作了充分準備

中央社／ 北京26日電

中國國務院總理李強25日下午在雅加達出席在印尼中資企業座談會。李強表示，中國針對外部衝擊做了充分準備，有信心與能力推動經濟運行持續向好。

據新華社，參加這場在印尼的中資企業家座談會，包含國家能源集團、華為公司、上汽集團、新希望集團、青山控股集團、TCL科技集團等企業參加。

報導指出，在聽取企業家代表發言後，李強表示，當前國際經貿秩序正在遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈碎片化程度加深，貿易壁壘增多，給各國經濟發展都造成很大影響。

他介紹，面對風險挑戰，中國加大宏觀政策逆週期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，今年以來經濟延續回升向好態勢，特別是外貿保持了較強韌性。

李強表示，中國針對外部衝擊作了充分準備，正陸續推出穩就業穩經濟相關舉措，同時還在研究儲備新的政策工具，包括一些超常規措施，將根據形勢變化及時推出。

李強指出，中國將繼續加強與更多國家的經貿合作，為中資企業海外經營發展營造良好環境，創造更多條件和機遇，同時在政策上為企業提供更大力度支持。

報導指出，與會企業代表表示，面對當前國際經貿環境的不確定性，中資企業立足自身優勢和特點，發揚企業家精神，積極應對挑戰，持續開拓海外市場。中印尼全面戰略夥伴關係不斷發展，在印尼運營的中資企業願把握機遇，加強綠色經濟、互聯互通、產供鏈等領域投資合作，努力實現互利共贏。

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