陸商務部：至2030年將培育百家數智供應鏈領軍企業

中國大陸商務部等八部門聯合印發行動計劃行動計劃，提出到2030年將培育約100家數智供應鏈領軍企業，以顯著提升需求預測、智能決策、風險感知、自我修復等能力，有效應對不斷增長的外部風險挑戰。

商務部5月21日在官網發布，與國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、交通運輸部、農業農村部、稅務總局、國家數據局等八部門聯合印發的《加快數智供應鏈發展專項行動計劃》通知。

商務部流通發展司負責人26日在官網解讀上述計劃、談及計劃推出背景時說，中共二十屆三中全會提出，健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度，促進實體經濟和數位經濟深度融合，支持企業用數智技術改造提升傳統產業。

該負責人稱，當前以大數據、人工智能、物聯網為代表的現代信息技術深刻改變傳統生產生活方式，數位化和智能化相融合的數智化已成為加快供應鏈創新的重要動能 ，是推動供應鏈現代化的必經之路。現代信息技術大大增強了供應鏈各個環節的透明度、可視化水平，能夠顯著提升需求預測、智能決策、風險感知、自我修復等能力，有效應對不斷增長的外部風險挑戰。

大陸商務部表示，數智供應鏈有利於打破數據孤島和信息壁壘，讓「數據多跑路」，促進全鏈條數據互聯、業務互通，推動供需匹配、產銷銜接，減少中間環節和資源浪費，促進物流降本增效。數智賦能引領技術、組織、模式、流程、場景全面創新，形成上下游更緊密的供應鏈合作共贏生態，擺脫同質化、「內捲式」競爭和低端鎖定。

針對《行動計劃》的主要內容，該負責人說，計劃提出運用人工智慧、物聯網、區塊鏈等新技術，「一鏈一策」推進供應鏈數位化、智能化、可視化改造，到2030年，形成可複製推廣的數智供應鏈建設和發展模式，在重要產業和關鍵領域基本建立深度嵌入、智慧高效、自主可控的數智供應鏈體系，培育100家左右全國數智供應鏈領軍企業，進一步提升中國產業鏈供應鏈韌性和安全水平。