陸官媒：低水平內捲導致多輸結局 該出手時就出手
大陸官媒《人民日報》發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續，低水平的「內捲式」競爭，更會導致多輸結局，要統籌好有效市場和有為政府的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。
這篇題為「反『內捲』該出手時就出手」的文章，以最近競爭激烈的外賣賽道為例指出，要讓「看得見的手」成為「賦能之手」。相關部門及時規範競爭秩序，並不是叫停競爭，而是引導平台企業摒棄打價格戰，打開思路，從爭奪存量轉向創造增量，加強技術創新，重視差異化發展，回歸到良性競爭的正途。
中國市場監管總局等五部門早前約談京東、美團、阿里巴巴旗下「餓了麼」等平台企業，要求公平有序競爭，共同營造良好市場環境，加強內部管理，促進平台經濟規範健康有序發展。
大陸國家發改委政策研究室副主任李超上周表示，中國經濟正處於新舊動能轉換期，新產業、新業態和新模式不斷湧現，傳統產業加快轉型升級，過程中部分行業出現結構性問題，一些企業陷入內捲式競爭，突破了市場競爭的邊界和底線，必須加以整治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言