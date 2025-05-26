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陸官媒：低水平內捲導致多輸結局 該出手時就出手

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外賣賽道競爭激烈，官媒《人民日報》發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續。（新華社）
大陸外賣賽道競爭激烈，官媒《人民日報》發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續。（新華社）

大陸官媒《人民日報》發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續，低水平的「內捲式」競爭，更會導致多輸結局，要統籌好有效市場和有為政府的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。

這篇題為「反『內捲』該出手時就出手」的文章，以最近競爭激烈的外賣賽道為例指出，要讓「看得見的手」成為「賦能之手」。相關部門及時規範競爭秩序，並不是叫停競爭，而是引導平台企業摒棄打價格戰，打開思路，從爭奪存量轉向創造增量，加強技術創新，重視差異化發展，回歸到良性競爭的正途。

中國市場監管總局等五部門早前約談京東、美團、阿里巴巴旗下「餓了麼」等平台企業，要求公平有序競爭，共同營造良好市場環境，加強內部管理，促進平台經濟規範健康有序發展。

大陸國家發改委政策研究室副主任李超上周表示，中國經濟正處於新舊動能轉換期，新產業、新業態和新模式不斷湧現，傳統產業加快轉型升級，過程中部分行業出現結構性問題，一些企業陷入內捲式競爭，突破了市場競爭的邊界和底線，必須加以整治。

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