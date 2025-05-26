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李強：對外部衝擊作了充分準備 有信心推動經濟持續向好

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院總理李強當地時間25日下午與印尼中資企業座談會時強調，有信心有能力推動經濟運行持續向好。（新華社）
大陸國務院總理李強當地時間25日下午與印尼中資企業座談會時強調，有信心有能力推動經濟運行持續向好。（新華社）

目前正出訪印尼的大陸國務院總理李強當地時間25日下午與印尼中資企業座談會時表示，大陸官方針對外部衝擊作了充分準備，正陸續推出穩就業穩經濟相關舉措，同時還在研究儲備新的政策工具，包括一些超常規措施，將根據形勢變化及時推出。他強調，有信心有能力推動經濟運行持續向好。

據新華社報導，李強指出，當前，國際經貿秩序正在遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈碎片化程度加深，貿易壁壘增多，給各國經濟發展都造成很大影響。面對風險挑戰，中國加大宏觀政策逆周期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，今年以來經濟延續回升向好態勢，特別是外貿保持了較強韌性。

李強還表示，中資企業在海外打拚很不容易。大陸將繼續加強與更多國家的經貿合作，為中資企業海外經營發展營造良好環境，創造更多條件和機遇，同時在政策上為企業提供更大力度支持。

李強說，近年來，在印尼的中資企業發展勢頭良好，為推動兩國經濟合作、促進兩國人民交流發揮了積極作用。希望中資企業再接再厲，立足印尼、輻射東協，充分運用自身優勢開拓增量市場，增強發展質效，帶動中國產品和服務更好走向世界。

他並呼籲中資企業，要認真履行社會責任，堅持合規經營，更好融入、積極推動當地經濟發展，當好中外交流的友好使者，在國際化的舞台上展現更大作為、實現更好發展。

新華社稱，與會企業代表表示，面對當前國際經貿環境的不確定性，中資企業立足自身優勢和特點，發揚企業家精神，積極應對挑戰，持續開拓海外市場。中印尼全面戰略伙伴關係不斷發展，在印尼運營的中資企業願把握機遇，加強綠色經濟、互聯互通、產供鏈等領域投資合作，努力實現互利共贏。

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