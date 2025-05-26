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陸負極材料 美降反補貼稅率
美國商務部近日對自中國大陸進口的負極材料作出反補貼初裁，初裁稅率由920%降至6.55%，遠低於最初請願書中所要求。
有大陸商品市場資訊供應商指出，美國約有六成進口負極材料來自大陸，若美國後續對大陸相關產品徵收高額關稅，美國客戶將面臨成本上升壓力。
界面新聞報導，由於湖州凱金新能源科技有限公司和Shanghai Shaosheng Knitted Sweat未參與應訴，美國商務部初步裁定計劃對兩家企業分別加徵712.03%、721.03%的關稅，其餘大陸負極材料生產商及出口商的加稅率均為6.55%，預計今年9月底將作出終裁。
負極材料是鋰電池四大核心主要材料之一，若貿易壁壘加劇，將推高美國本土電池及終端產品生產成本。
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