618車拚 比亞迪大降價

大陸汽車巨頭比亞迪近日再推重磅限時促銷活動，王朝網、海洋網兩大系列共22款智駕版車型參與，最高優惠可達人民幣5.3萬元（約合新台幣22萬元）。有觀點認為，比亞迪大促銷，可能與要完成年度銷售目標有關。

綜合證券時報、財聯社等多家陸媒報導，王朝網以「百億補貼618」活動為核心，旗下12款智駕車型均提供限時補貼（不含大陸國家補貼），活動持續至6月30日，起售價低至人民幣6.38萬元。

海洋網則開啟「禮遇一夏限時一口價」活動。十款智駕車型最低人民幣5.58萬元起售，其中，海豹07 DM-i智駕版（125km精英型）官方指導價人民幣15.58萬元，限時「一口價」人民幣10.28萬元，直降5.3萬元，成為本次活動中優惠力度最大的車型。

值得注意的是，比亞迪2025年銷量目標為550萬輛，根據比亞迪產銷數據，今年前四個月，其新能源汽車累計銷量約138萬輛，完成年度目標的約四分之一。這意味著，接下來每月需銷售超80萬輛才能達標。

而此次為比亞迪年內第三度降價，這次比亞迪限時補貼力度更大，涉及的車型版本更多。

比亞迪在今年喊出全民智駕口號後，便針對多款非智駕車型打出「一口價」，開啟「清庫存」模式。