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全固態電池車 陸企喊衝 產業化倒數計時
德國車企賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）日前相繼宣布開測其第一輛全固態電池汽車，不讓德國車企專美於前，大陸第二大車廠長安汽車也向投資者表示，2026年將實現全固態電池裝車驗證，2027年逐步量產。
和傳統電池相比，全固態電池能量密度更高，能在更小的空間裡儲存更多能量，不僅能顯著提升續航里程，還將降低成本。
集微網報導，長安汽車向投資者表示，2026年將實現全固態電池裝車驗證，2027年推進全固態電池逐步量產，能量密度達400Wh／kg。全力推進二代燃料電池系統開發及整車搭載應用。快速突破高壓快充等技術瓶頸，量產高壓平台產品，以及新一代同軸多合一電驅，功率密度提升18%。
一汽解放公司日前在互動平台表示，固態電池高比能、快補能、高安全特性使其在幹線場景應用前景廣闊，已重點布局。
金融界報導，國軒高科日前展示首條全固態電池中試線，生產的電池樣件已開始裝車路測。該公司計畫2027年實現小批量上車實驗，2030年達成規模化量產。清陶能源同樣表示，今年底將推出可供裝車的全固態電池，2027年實現批量交付。
寧德時代、比亞迪等動力電池龍頭企業，也公布類似的時間表，預計2027年實現小批量裝車。
這種行業共識代表全固態電池產業化已進入倒數計時階段。
中國科學院院士歐陽明高認為，全固態電池技術路線，當前要聚焦以硫化物電解質為主體電解質，匹配高鎳三元正極和矽碳負極的技術路線，以比能量400Wh／kg、循環壽命1,000次以上為性能目標，確保2027年實現轎車小批量裝車，2030年實現規模量產。
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