廣州經貿展 國際客商增

廣州市商務局表示，今年1月至4月，廣州市各主要專業展覽場館舉辦經貿類展覽78場，同比增長22%；展覽面積422萬平方米，同比增長8%，國際客商流量明顯增長。

其中，第55屆中國（廣州）國際傢具博覽會境外觀眾同比增長11%，創歷史新高；第31屆華南國際印刷工業展覽會、2025中國國際標籤印刷技術展覽會、2025中國國際包裝工業展、2025中國（廣州）國際包裝製品展覽會四展聯動，境外觀眾同比增長50%。

本周（5月19日至25日），廣州國際會展中心（廣交會展館）特別忙碌。第90屆全國藥品交易會、2025中國國際健康營養博覽會、第92屆中國國際醫藥原料藥/中間體／包裝／設備交易會（簡稱：藥交會系列展），在廣州聯合舉辦，展覽規模超17萬平方米，設置8200多個展位，來自10多個國家和地區的4000餘家生物醫藥與健康產業企業集中亮相。

此次藥交會系列展，打通醫藥及健康營養產業全產業鏈，為海內外企業搭建交流合作平台。展會邀請超過550位專家與會，舉辦75場會議活動，僅展會前兩天，參展人次超過17萬。

與此同時，2025中國（廣州）國際物流裝備與技術展覽會、2025廣州國際智能機器人展覽會等也在本周登陸，展覽規模超5萬平方米，約600家企業參展。

展會期間還舉辦了全球國際機器人會長論壇，來自日韓、新加坡等20多個國家和地區的機器人協會會長分享人工智能和機器人的最新技術。