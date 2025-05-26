香港新股集資 鬧熱滾滾

香港財政司司長陳茂波昨（25）日發表網誌表示，過去一周香港新股市場熱鬧，迎來今年來全球最大宗新股上市。

今年來，香港新股集資額超過港幣760億元（約新台幣2,910億元），年增超過七倍，並已達去年全年新股集資總額接近九成。

陳茂波撰文表示，全球市場持續波動，美國主權信貸評級近期被下調觸發美債殖利率急升，市場再次關注美元資產的穩定性和分散風險的需要。

在外圍環境充滿不確定之際，多家正在大陸訪問的外資大行表示，看好大陸國家發展前景，並會進一步加大投資。

陳茂波續指，港股今年表現出色，更多公司在港設立國際總部、研發中心和區域辦事處。當前全球大局變化，香港將積極開拓全球南方等新興市場，使其「超級聯繫人」和「超級增值人」角色更為突顯。

新華社指，目前已有超30家陸企計劃在香港進行「A+H」上市。

中金公司投資銀行部執行負責人許佳說，大陸企業「南下」融資需求旺盛，國際資本持續流入，與香港優化上市規則、提高審核效率、籌備「科企專線」等措施有關，這些助力讓更多優質企業登陸香港資本市場。