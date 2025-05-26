陸行動支付盛行 不用現金 ATM急速消失中

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸行動支付盛行，導致ATM正快速消失。（路透）
大陸行動支付盛行，導致ATM正快速消失。（路透）

大陸行動支付盛行，導致ATM正急速消失中。

據統計，短短的近五年間，大陸ATM機已消失近30萬台，數量銳減26.87%。

這個現象引發部分民眾擔心，未來若要提取現金，會不會只能臨櫃辦理。

時代財經報導，中國人民銀行（大陸央行）此前發布《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，大陸ATM機具數量為80.27萬台。

對比五年前數據來看，2019年底，大陸ATM還有109.77萬台。

報導指出，大陸多家銀行正在對其ATM業務進行調整，無卡存取款業務逐步退出銀行業務版圖。

據不完全統計，大陸近一年來已有超過50家銀行宣布關閉無卡存款、無卡取款、掃碼存取款等業務。

時代財經引述銀行業人士說法指出，在無現金或低現金社會，銀行持有大量ATM已屬低效、無效不良資產，收益低、成本高且持續產生運營成本。

不過博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博表示，ATM機逐步減少是不爭的，但ATM機不會消失。

儘管現金的使用率在降低、使用人數也在減少，然而特殊需求場景一直存在，監管部門也一直強調不可拒收現金、要滿足支付多樣性。

王蓬博指出，銀行的ATM也一直在進化，配備更智能的交互界面，滿足監管對客戶身分核實的要求，甚至有的地區ATM正在結合政務與生活服務，成為一部綜合性的服務終端。

事實上，ATM機減少已引來不小的抱怨聲音，例如在一些偏遠地區、老年社區。

此外，外國人赴陸支付也還需要使用ATM取現。

中國人民銀行

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