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陸資本市場推進對外開放 中東主權基金入股華夏基金

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸證監會近日核准卡達控股入股華夏基金案。(新華社)
大陸證監會近日核准卡達控股入股華夏基金案。(新華社)

歷時近一年，中東主權財富基金卡達控股有限責任公司（Qatar Holding LLC）入股華夏基金出現新進展，大陸證監會近日核准卡達控股入股華夏案，占註冊資本比率10%。

界面新聞指，此次股權變更完成後，華夏基金股權結構將更新為：中信證券為第一大股東，持股比率62.20%；加拿大資產管理公司（IGM Financial Inc）旗下全資子公司邁凱希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）為第二大股東，持股比率27.80%；卡達控股的10%持股則為第三大股東。

華夏基金成立於1998年，為大陸首批公募基金管理人之一。截至今年首季，華夏基金所管理的公募資產總規模為人民幣1.91兆元，僅次於易方達基金。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

而卡達控股是卡達主權財富基金卡達投資局（QIA）全資子公司。據主權財富基金研究所SWFI，卡達投資局管理總資產價值高達5,260億美元，是全球第九大主權基金。

業內人士分析稱，隨大陸資本市場對外開放持續推進，愈來愈多外資機構布局大陸市場，而借道資管機構，享受大陸財富管理行業增長帶來的紅利，或許是卡達主權財富基金看中華夏基金的重要原因。

據了解，以中東主權財富基金為代表的QFII（合格境外機構投資者）資金近年來正在頻繁布局大陸市場。東方財富Choice數據顯示，今年首季，共有760家大陸上市公司被QFII重倉持有。阿布達比投資局、科威特政府投資局兩大中東主權基金合計在51檔A股十大流通股東名單中出現，持股市值超過人民幣160億元。

除了通過參股之外，也有外資資管巨頭謀求獨立的大陸國內公募基金牌照。截至目前，共有九家外商獨資的公募基金，分別是摩根士丹利基金、摩根資產管理、貝萊德基金、富達基金、路博邁基金、聯博基金、宏利基金、施羅德基金、安聯基金。自2024年以來，已經有多家外商獨資公募陸續完成增資行動。

財富 卡達 主權

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