擴大本幣結算合作範圍！大陸、印尼央行簽署諒解備忘錄

中國大陸多年來一直努力推動人民幣的國際使用。中國人民銀行（大陸央行）25日公告指，中國人民銀行與印尼銀行簽署「關於建立促進雙邊交易本國貨幣結算合作框架的諒解備忘錄」，雙方將在兩國本幣結算合作範圍允許的範圍內促進支付連結，進一步推動本幣在雙邊交易和投資中的使用。

據大陸央行網站25日晚消息，2025年5月25日，在大陸國務院總理李強和印尼總統普拉博沃（PrabowoSubianto）的共同見證下，人行行長潘功勝與印尼銀行行長瓦吉約（Perry Warjiyo）簽署「中國人民銀行和印尼銀行關於建立促進雙邊交易本幣結算合作框架的諒解備忘錄」。

大陸央行表示，本次諒解備忘錄是對大陸與印尼雙方於2020年9月30日簽署的「關於建立促進經常帳戶交易和直接投資本幣結算合作框架的諒解備忘錄」的拓展和升級，將雙方本幣結算合作範圍從經常帳戶和直接投資擴展至包括資本和金融帳戶的全部交易，在兩國本幣結算合作範圍允許的範圍內促進支付連結，進一步推動本幣在雙邊交易和投資中的使用，促進兩國貨幣金融市場合作。

李強於當日上午在雅加達與普拉伯沃舉行會談。李強說，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序。面對風險挑戰，團結合作才是正確出路。雙方要加強市場聯通和產業協作，提升貿易投資便利化水準，拓展金融、新能源、數位經濟、人工智慧、航空航太、海洋等領域合作。中方願與印尼等開發中國家一起，堅持多邊主義和自由貿易，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共促地區和世界和平穩定發展。

新華社表示，會談後，中印雙方除共同見證簽署經濟發展政策、產供鏈、金融等領域合作文件。另，彭博則指，據印尼總統府公布，雙方還在旅遊、衛生和媒體等八個領域簽署協議。兩國央行簽署一項關於本幣結算機制的諒解備忘錄。

此外，彭博近期曾報導，由於全球貿易緊張逼得更多企業設法棄用美元。銀行和經紀商發現，繞開美元的貨幣衍生性商品需求正在上升。愈來愈多企業在跨境交易中要求避開美元，使用人民幣、港元、阿聯迪拉姆和歐元等貨幣。另，人民幣計價的貸款也有需求，印尼有銀行正在設立人民幣業務部門。

報導並稱，大陸多年來一直努力推動人民幣的國際使用，與巴西、印尼等國簽署貨幣結算協議。金磚國家集團討論去美元化的問題。俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後遭制裁，外界開始質疑美元被武器化，一些國家對棄用美元深感興趣。