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行動支付太發達！陸ATM「逐漸消失」減幅達27% 陸大學生：沒用過

中央社／ 台北25日電
圖為大陸福州市民在銀行ATM機辦理有關業務。中新社資料照
圖為大陸福州市民在銀行ATM機辦理有關業務。中新社資料照

中國行動支付發達，現金使用量大減，導致自動提款機（ATM）正以5年減少近30萬台的速度逐漸在中國消失，減幅高達近27%。中國媒體報導，有中國大學生甚至表示從未使用過ATM，更不知道學校裡有沒有ATM。

時代財經報導，中國人民銀行今年2月發布的「2024年支付體系運行總體情況」數據顯示，截至2024年底，中國全國ATM數量只剩下80.27萬台。而在5年前的2019年底，中國全國ATM數量多達109.77萬台，創下歷史新高。

對照之下，中國全國的ATM數量，上述5年間已大幅減少了29.5萬台，減幅高達26.87%。

報導指出，在這種情況下，有「00後」（2000至2009年出生者）大學生表示，自己從來沒用過ATM，都不知道學校有沒有ATM。

根據報導，中國多家銀行正在對ATM業務進行調整，像是無卡存取款業務，就逐步退出銀行業務版圖。2024年以來，工商銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行等國有大型銀行先後停止ATM無卡存取款。此後，中國多家股份制銀行、大型城市銀行及商業銀行持續跟進。

據不完全統計，中國近1年來已有超過50家銀行宣布關閉ATM無卡存款、無卡取款、掃碼存取款等業務。

相形之下，中國行動支付的比重越來越高。根據官方資料，2024年中國各銀行共處理行動支付業務3016.68億筆，較2019年的2233.88億筆成長35.04%；而2024年中國行動支付總金額為人民幣3426.99兆元，較2019年的2607.04兆元成長31.45%。

但報導提到，雖然ATM數量逐年下降，但並未完全退出歷史舞臺。在偏遠地區、老年社區、外國人入境支付等特殊場景，現金存取需求依然旺盛。

博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博表示，ATM不會消失，特殊需求場景一直存在，監管也一直在強調「不可拒收現金、滿足支付多樣性」。未來，ATM會從單純的取現工具朝「綜合性服務工具」轉變，提供多元化的金融和生活服務。

提款機 大學生 中國人民銀行

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