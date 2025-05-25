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「超級聯繫人」發威 港財長：年內港新股集資年增逾7倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港財政司長陳茂波指出，香港資金流向和利率走勢，受多個內外因素影響而存在變數，港府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。（中通社）
香港財政司長陳茂波指出，香港資金流向和利率走勢，受多個內外因素影響而存在變數，港府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。（中通社）

香港財政司司長陳茂波25日發表網誌表示，過去一周香港新股市場熱鬧，迎來今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，香港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。分析認為部分核心資產定價權可能逐步南移。

陳茂波在網誌上指出，美國主權信貸評級早前被下調觸發美債孳息急升，多家正在大陸訪問的外資大行表示，看好大陸國家發展前景，將進一步加大對中國的投資，而香港正全力搶抓機遇。

陳茂波指出，香港與大陸深化聯繫是長遠發展的巨大優勢。他說，港股今年以來表現出色，更多海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映全球投資者和企業對香港的信心。當前的全球大局正深刻變化，港府將繼續靈活應變，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，使香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為突顯。

「超級聯繫人」是2016年梁振英在任特首時提出的，香港一方面協助大陸企業「走出去」，同時為大陸城市引入資金、技術和人才等，連接大陸與環球市場，帶動「一帶一路」取得成功，這就是「超級聯繫人」的作用。

大陸機構中信證券研報表示，本輪A股公司密集赴港IPO是出海戰略、制度便利和港股流動性改善三重力量助推。優質核心資產在港股正式交易後，短期會活躍對應A股的交易，部分核心資產的定價權可能會逐步南移。

中信證券進一步指出，該現象的背後是港股市場的吸引力在系統性提升：一是資產供給結構和質量在持續提高；二是流動性在海外資金回流的背景下趨勢性改善，從歷史上看，港交所每一輪制度的改革突破都帶來了順應時代特徵的牛市。未來，更多優質龍頭赴港上市可能成為A股市場風格重新轉向核心資產的催化劑。

大陸電池一哥寧德時代20日在香港交易所敲鑼二次上市，開盤後股價升幅高達10%以上。業內人士認為，寧德時代在香港交易所上市，反映了企業和投資者對香港股票市場的信心。今年以來港股的出色表現和港元的強勢，為新股市場提供了正面預期。

香港 資產 港股

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