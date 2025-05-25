力拼銷量達標！比亞迪22款車型降價 最多便宜22萬元

大陸汽車巨頭比亞迪近日再推重磅限時促銷活動，王朝網、海洋網兩大系列共22款智駕版車型參與，最高優惠可達人民幣5.3萬元（約合新台幣22萬元）。有觀點認為，比亞迪再推促銷，可能與要完成年度銷售目標有關。

綜合證券時報、財聯社報導，王朝網以「百億補貼618」活動為核心，旗下12款智駕車型均提供限時補貼（不含大陸國家補貼），活動持續至6月30日，起售價低至人民幣6.38萬元：海洋網則開啟「禮遇一夏限時一口價」活動。10款智駕車型最低人民幣5.58萬元起售，其中，海豹07 DM-i智駕版（125km精英型）官方指導價人民幣15.58萬元，限時「一口價」人民幣10.28萬元，直降5.3萬元，成為本次活動中優惠力度最大的車型。

值得注意的是，比亞迪2025年銷量目標為550萬輛，根據比亞迪產銷數據，今年前四個月，其新能源汽車累計銷量約138萬輛，完成年度目標的約四分之一。這意味著，接下來每月需銷售超80萬輛才能達標。

而此次為比亞迪年內第三度降價，前兩次分別落在：一是落在3月底，比亞迪王朝網、海洋網共有10款非智駕車型官宣限時一口價，降幅約人民幣1萬元，最低起售價進入人民幣5萬元區間；二是落在5月，比亞迪針對10款車型推出限時補貼，部分車型提供零頭期款零利息的金融政策，部分智駕車型最高補貼可達人民幣3.5萬元。第一財經報導指出，這次比亞迪限時補貼力度更大，涉及的車型版本更多。

比亞迪在今年喊出全民智駕口號後，便針對多款非智駕車型打出「一口價」明牌，開啟「清庫存」模式。期間也有消息稱，比亞迪計劃在下半年「改款更新」，推出新款王朝系和海洋系車型。且新車型的硬體和軟體，都將得到全面升級，很可能出現「加量不加價」。但相關訊息仍待時間證實。

比亞迪每次宣告降價總會引起市場兩種反應，對於正準備購車的新車主會覺得「撿到大便宜」，但對於剛提車的老車主則會自嘲「被價格刺客背刺」，部分車型二手殘值率一個月內下跌12%，甚至認為自己「被割韭菜」。

比亞迪此前發布年報顯示，2024年比亞迪實現營業收入人民幣7,771億元，年增29%；淨利潤人民幣402.5億元，年增34％。其中，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約人民幣6,173億元，年增27.70%。