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中國西博會開幕 習近平再喊話共同維護多邊貿易體制

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平25日向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信，內容再提共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（新華社）
大陸國家主席習近平25日向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信，內容再提共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（新華社）

大陸國家主席習近平25日向第二十屆中國西部國際博覽會致賀信，提出中國願以這次博覽會為契機，同各國朋友進一步加深了解、增進友誼、深化合作，共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進世界經濟繁榮發展注入新動力。在美中貿易戰以來，習近平頻繁提及要維護多邊貿易體制。

習近平指出，本屆西博會聚焦擴大高水平對外開放，深化區域交流合作，助推現代化產業體系建設，對構建新發展格局、高質量共建「一帶一路」具有重要促進作用，也為世界各國分享中國西部發展機遇提供了有效平台。

綜合四川日報、紅星新聞等陸媒報導，第二十屆西博會25日在成都開幕，預計29日閉幕。本屆首次設置雙主賓國、雙主賓省，邀請匈牙利、寮國為主賓國，浙江、青海為主賓省。來自大陸境外62個國家（地區）和國內27個省（區、市）的3,000餘家企業參展，其中境外及境外在陸企業近300家，沃爾瑪、華為、豐田、寧德時代等世界500強、行業知名企業參展。此外會上將推出一批投資合作項目，初步統計，推出項目超2,000個，投資金額超人民幣3兆元。

美國川普政府發起對等關稅計畫，擬向全球各地徵收關稅，發起關稅戰以來，中方即積極以維護自由貿易、多邊貿易自居。習近平自4月以來出訪東南亞、5月出席中拉論壇期間，面對東南亞國家、拉美國家都提到，要共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護開放合作的國際環境等言論。

西博會起辦於2000年，是由中國大陸西部地區共辦、共享、共贏的國家級國際性盛會，已成功舉辦19屆。經過多年發展，西博會已成為西部地區對外開放的重要窗口和最佳平台，是大陸在西部地區重要的投資促進、貿易合作和外交服務平台，也是西部地區實現西部合作、東西合作、中外合作的重要載體。

習近平 美國 供應鏈

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