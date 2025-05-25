逆全球化抬頭 蔡崇信：美國之外的亞、歐市場潛力大

在中美緊張局勢中，阿里巴巴的主要業務也受到波及，應對全球挑戰，阿里巴巴主席蔡崇信24日表示，企業國際化進程應注重「本地化」，創新不應只停留在技術上創新。未來亞洲、歐洲市場潛力大，為企業提供機遇。

澳門日報報導，蔡崇信24日出席第五屆Beyond國際科技創新博覽會閉幕式，並分享對領導力、創新及應對當今全球挑戰的見解。

蔡崇信表示，關稅戰背景似乎有一些不理性行為，但有一件事總是正確，那就是無論是股東、投資者還是政策制定者和監管機構，都厭惡「意外」。管理層在預判到潛在政策風險時，可主動與多方建立對話通道，清晰傳達業務邏輯與社會價值，把被動應對轉化為主動溝通。

在企業出海部分，蔡崇信認為「走出去」往往涉跨國合作。跨國合作關鍵在於信任，信任需要時間積累，其中，本地化尤為重要。建議創業者在海外拓展業務時，應花時間融入當地文化，贏得尊重基礎，「了解當地的人、了解當地的文化」。他說阿里巴巴積累豐富經驗，如在土耳其收購電商平台時，保留本地管理團隊，只注入技術支持，這種「中國技術+本地團隊」的模式，發揮技術優勢，又適應當地市場。

蔡崇信表示，在逆全球化主義抬頭下，蔡崇信認為未來亞洲仍有很大發展空間。中國與東南亞的貿易規模不小，加上印度、巴基斯坦南亞的人口紅利尚未完全釋放，亞洲內部的商業互動潛力巨大。此外，歐洲市場也值得關注。歐洲人對文化的理解並非「非黑即白」，歐洲文化和亞洲文化之間有一些相似之處，這為亞洲企業提供機會。

阿里巴巴的核心業務近年來受到中美緊張局勢的影響，一方面川普政府對阿里巴巴可能成為iPhone中國版人工智能（AI）供應商表示擔憂，使得這項對阿里巴巴來說極具重要的潛在合作變得不確定;另一方面，川普政府關閉了針對來自中國大陸和香港小額包裹的關稅豁免渠道，也對阿里的電商業務造成影響。

阿里巴巴近期公布2025財年第四季（自然年2025年第一季）財報，營收人民幣2,364億元，年增7%，經調整淨利潤人民幣298億元（約合新台幣1,260億元），年增22%，低於市場預期，導致阿里美股隔日早盤一度大跌7%。投資者對其能否擺脫中國經濟疲軟局面，並在AI浪潮中繼續保持領先充滿疑慮。