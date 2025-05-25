快訊

特斯拉女駕駛國道放雙手閉眼 網友痛罵：睡到昇天

NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

MLB／賈吉18轟超越大谷獨居全壘打王 洋基單局10分痛宰洛磯

聽新聞
0:00 / 0:00

綠電佔比達98%！陸首個大型鋰鈉混合儲能站在雲南投產

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸首個大型鋰鈉混合儲能站「南方電網寶池儲能站」25日在雲南投產。其中綠電佔比高達98%。（圖／取自央視）
陸首個大型鋰鈉混合儲能站「南方電網寶池儲能站」25日在雲南投產。其中綠電佔比高達98%。（圖／取自央視）

中國大陸首個大型鋰鈉混合儲能站「南方電網寶池儲能站」25日在雲南投產。該儲能站每年可調節電量5.8億度，相當於27萬戶居民一年的用電量，值得注意的是，其中綠電佔比高達98%。

央視報導，寶池儲能站佔地面積有5個足球場大小，裝機容量達到400兆瓦時。

公開資料顯示，寶池儲能電站屬於大陸國家能源局56個新型儲能試點示範項目，也是雲南省首批集中共享新型儲能試點示範項目，由5家供應商共同提供200兆瓦/400兆瓦時容量。

「鈉鋰混儲」技術融合鈉離子電池和鋰離子電池的優勢，在提升儲能效率、降低成本以及增強安全性等方面展現出顯著潛力。鈉離子電池資源豐富、成本較低，鋰離子電池則能量密度高、性能穩定，兩者結合，取長補短，能夠更好地滿足不同場景下的儲能需求。

據了解，全球首個「鈉鋰混儲」電站2月25日在寧夏正式投入運營。該項目由寧德時代與國家電網合作打造，該電站的投運，為風光配儲提供新的可行模式。

能量 節電 寧德時代

延伸閱讀

邁入非核家園 綠委盼2030年實現綠電佔比30%目標

台塑新智能揪伴攻儲能

富威電力投資智電系統 轉型全球AI智慧能源平台

陸電池業拼多核化 比亞迪進軍高端遊艇電池開發

相關新聞

技術突破？陸官媒稱華為鴻蒙搭載5奈米製程麒麟X90晶片

華為日前發布首款鴻蒙電腦，陸官媒近日報導，其誕生意味著中國大陸在電腦領域從硬體晶片到軟體操作系統都實現了自主可控，值得注...

逆全球化抬頭 蔡崇信：美國之外的亞、歐市場潛力大

在中美緊張局勢中，阿里巴巴的主要業務也受到波及，應對全球挑戰，阿里巴巴主席蔡崇信24日表示，企業國際化進程應注重「本地化...

綠電佔比達98%！陸首個大型鋰鈉混合儲能站在雲南投產

中國大陸首個大型鋰鈉混合儲能站「南方電網寶池儲能站」25日在雲南投產。該儲能站每年可調節電量5.8億度，相當於27萬戶居...

促合作 李強稱陸經濟含巨大增量空間 盼中印尼加強對接

正在印尼進行訪問的大陸國務院總理李強24日表示，中國經濟蘊含巨大增量空間，同時強調中方願與包括印尼在內的各國共享增量空間...

大陸第一顆！小米自研晶片「玄戒O1」 力壓聯發科天璣9400

小米自研晶片「玄戒O1」採用台積電最新的3奈米製程（N3E），這也是大陸第一顆自研3奈米技術的手機晶片，陸媒採用硬體評測...

陸IC設計二哥擬赴港掛牌 有望跟上A股上市公司A+H熱潮

大陸第二大IC設計公司韋爾股份宣布，為加快公司國際化戰略及海外業務發展，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的綜合競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。