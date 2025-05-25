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技術突破？陸官媒稱華為鴻蒙搭載5奈米製程麒麟X90晶片

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
央視報導，華為鴻蒙電腦搭載5nm工藝麒麟X90晶片。（圖／取自央視新聞）
央視報導，華為鴻蒙電腦搭載5nm工藝麒麟X90晶片。（圖／取自央視新聞）

華為日前發布首款鴻蒙電腦，陸官媒近日報導，其誕生意味著中國大陸在電腦領域從硬體晶片到軟體操作系統都實現了自主可控，值得注意的是，報導確認，鴻蒙電腦搭載5奈米工藝麒麟X90晶片，並實現與鴻蒙系統的深度協同。

央視新聞新聞周刊報導，華為歷經5年研發的首款鴻蒙個人電腦，標誌著中國大陸擁有從系統內核到應用生態全鏈路自主可控的電腦操作系統。

大陸知名科技自媒體數碼博主「數碼閒聊站」此前透露，麒麟X90 CPU架構類似麒麟9010，但在規模上提升了不少，處理器核心數量達到10個，同時支持20超線程。

中國信息安全評測中心3月14日發布安全可靠測評結果公告（2025年第1號），其中海思麒麟X90處理器安全可靠等級評測結果為II級。II級認證是評測體系中較高等級，表明麒麟X90在核心技術自主性、供應鏈安全性、知識產權合規性等方面通過了嚴格的審查，符合國家信息安全標準。

而在美國晶片限制下，華為如何實現晶片使用5奈米製程？與華為有密切合作關係的大陸晶片設備商深圳新凱來產業機械（SiCarrier Industry Machines）今年宣稱研發出可實現7奈米至5奈米製程的半導體設備。

新凱來董事長戴軍曾表示，雖然大陸無法獲取先進的EUV（極紫外光）曝光設備，但透過自家開發的非光學技術與多重圖案化（Multi-patterning）製程機台，有機會突破美國的技術封鎖。不過，他也稱將帶來成本與良率挑戰。

此外，國際關係學會科技與國關研究委員會召集人烏凌翔此前分析，華為能成功製造出先進晶片，在購賣不到EUV狀態下，其利用的並非極紫外光EUV，而是較次一級的深紫外光（DUV）光刻機，並將DUV功能發揮到極致。

鴻蒙系統 華為 晶片 奈米 半導體

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