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促合作 李強稱陸經濟含巨大增量空間 盼中印尼加強對接

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強24在雅加達與印度尼西亞總統普拉博沃共同出席中國—印尼工商界晚宴並致辭。（新華社）
大陸國務院總理李強24在雅加達與印度尼西亞總統普拉博沃共同出席中國—印尼工商界晚宴並致辭。（新華社）

正在印尼進行訪問的大陸國務院總理李強24日表示，中國經濟蘊含巨大增量空間，同時強調中方願與包括印尼在內的各國共享增量空間和發展機遇，將堅定不移擴大開放，為外國企業赴中投資興業營造更好環境。

新華社報導，李強24日上午乘包機離開北京，對印尼進行正式訪問，赴馬來西亞出席東協－中國－海合會峰會。並於當日下午抵達雅加達哈利姆國際機場，印尼方接機者為印尼投資與下游化部長羅山和中國駐印尼大使王魯彤等人。當日稍晚，李強與印尼總統普拉博沃共同出席中國—印尼工商界晚宴並致辭。兩國約200名工商界代表參加。

李強在會上表示，今年是中印尼建交75周年，也是萬隆會議舉行70周年。70多年後的今天，世界再次處於重要的十字路口。國際局勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升，霸凌行徑增多，萬隆精神的時代價值更加凸顯。「我們要順應歷史前進大勢，堅持求同存異、和平共處，以協商化解分歧，以合作促進共贏，實現共建共享的發展繁榮。」

李強指出，中國和印尼始終秉持萬隆精神，開展全方位務實合作。近年在雙方元首引領下，雙邊貿易擴量提質，雙向投資快速增長，重大項目成效顯著，雙方經貿合作的紐帶越拉越緊，實實在在惠及兩國企業和人民，為世界經濟注入更多確定性。

與此同時，李強也強調中國大陸經濟的蘊含巨大增量空間，分別是需求釋放的增量空間、科技賦能的增量空間與產業升級的增量空間等，並稱，中方願與包括印尼在內的各國共享增量空間和發展機遇，將堅定不移擴大開放，為外國企業赴中投資興業營造更好環境。希望中印尼工商界加強對接、積極行動，做大合作蛋糕，加強產業融合，維護自由貿易，促進兩國各領域合作結出更多碩果。

路透報導，普拉博沃形容兩國關係對地區穩定至關重要，印尼也視中國為發展工業和技術的重要合作夥伴。他也讚揚中國扮演維護發展中國家利益的角色，以及對帝國主義和殖民主義持反對立場。

李強於5月24日至26日對印尼進行正式訪問，普拉博沃和李強將在25日會面，討論如何加強印尼與中國之間的關係。之後李強將於5月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協—中國—海合會峰會。

馬來西亞 李強 印尼

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