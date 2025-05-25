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陸車企跨界一波波 小鵬將搶攻人形機器人
小鵬汽車宣布將於2026年內，推出面向工業和商業場景的第五代人形機器人。其實目前全球包括特斯拉、小米、廣汽、豐田等在內的主流車商透過自研、投資、合作研發等路徑進局人形機器人賽道。相關機構預計，2035年，全球人形機器人市場規模將超過人民幣4,000億元（約新台幣1.7兆元）。
中國商報報導，車企跨界研發人形機器人並非偶然。產業專家指出，汽車產業與人形機器人在技術上存在高度同源性。例如在自動駕駛、三電系統（電動驅動、電池系統、電控系統）和精密製造等領域累積的技術經驗，為人形機器人的運動控制、感知決策等核心技術突破提供基礎。
從布局路徑來看，各車企採取不同策略。自研是其中一種重要方式。特斯拉是全球最早提出人形機器人概念的車企之一，首款人形機器人Optimus已於2022年10月公布。目標在2025年進入試生產，2026年達到5萬台產量。
小鵬汽車董事長何小鵬表示，公司的目標是在2026年內正式推出第五代人形機器人。這款機器人將搭載小鵬自研的圖靈晶片以提升端側算力，並直接共享小鵬物理世界基座模型的VLA架構和雲端AI 基礎設施，以增強智慧水準。
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