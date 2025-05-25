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穿戴設備五強 陸企占兩席 小米重回全球第一

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
小米。新華社
小米。新華社

市場分析機構Canalys發布報告顯示，得益於去年同期基期較低以及市場需求回升，2025年第1季，全球可穿戴腕帶設備市場年增13%，出貨量達4,660萬支。其中出貨量排名前五的品牌，分別是小米、蘋果、華為、三星以及台灣的Garmin。

集邦諮詢（TrendForce）分析師曾伯楷表示，智慧穿戴設備目前多以手環與手表為主。若2025年AI技術更加成熟，血糖測量等醫療保健功能有所突破，預期將有效轉化為市場動能，推動全球出貨量的增長。以AI為核心的醫療設備，及現有腕戴設備向智慧戒指的轉移，都是智慧穿戴設備發展的關鍵。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

證券日報報導，受益於紅米手環5等產品的熱銷，小米出貨量增長44%，至870萬支重回全球第一。蘋果位居第二，Apple Watch出貨量年增5%，達到760萬支。華為穩居第三，出貨量年增36%，達到710萬支，生態戰略正逐步從大陸拓展至海外市場。

雷科技分析，蘋果的 Apple Watch 一直主打高階市場，價格普遍比較貴，儘管蘋果的生態系統很強大，但現在市場有個很明顯的趨勢，那就是中低階產品賣得越來越好，蘋果市占比不上主打性價比的品牌。

Canalys研究經理陳秋帆表示，隨著硬體盈利空間持續收緊，可穿戴腕帶設備市場正從硬體驅動向生態驅動轉型。廠商正在加快平台和服務的開發，以提升用戶留存並推動可持續營收。

陳秋帆指出，在大陸，小米利用豐富的產品組合和HyperOS深化設備整合和使用者參與度，華為則透過華為健康應用構建閉環健康生態系統，結合硬體、資料分析和訂閱服務。

Canalys方面稱，價格、電池續航和健康追蹤，是消費者購買可穿戴設備時最看重的三大功能。一旦市場教育改善且硬體普及率達到一定水準，軟體和生態系統整合將帶來更大附加值，屆時廠商可展現自身優勢。

品牌 和服 Watch

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