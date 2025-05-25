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官方政策加碼等推動下 陸5月PMI估小幅回升

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
預料5月製造業PMI指數還將處在收縮區間，不過，在官方政策加碼等推動下，有可能小幅回升。 路透
預料5月製造業PMI指數還將處在收縮區間，不過，在官方政策加碼等推動下，有可能小幅回升。 路透

大陸國家統計局將於5月31日公布5月官方製造業採購經理人指數PMI）。專家預測，5月美中關稅戰暫緩，但考慮到月初對美出口大幅下滑，預料5月製造業PMI指數還將處在收縮區間，不過，在官方政策加碼等推動下，有可能小幅回升。

大陸4月製造業PMI為49，較上月下降1.5個百分點，低於景氣榮枯線（50）。此前，大陸1至3月的官方PMI分別為50.5、50.2、49.1。

東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，後期擴內需將顯著加力，重點在於大力提振消費、推動基建投資加速以及加力穩樓市。接下來內需擴張將在很大程度上成為製造業景氣度的主要支撐點。

展望5月，證券市場周刊分析，關稅大幅降低使得大陸製造商面臨的成本急劇下降，有助緩解先前因關稅引發的訂單萎縮和生產瓶頸。

而在宣布降稅消息後，多家出口導向製造企業期貨合約和股價應聲上漲，反映市場對成本下降帶來訂單回流的預期。

美中 指數 PMI

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