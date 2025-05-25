聽新聞
0:00 / 0:00
官方政策加碼等推動下 陸5月PMI估小幅回升
大陸國家統計局將於5月31日公布5月官方製造業採購經理人指數（PMI）。專家預測，5月美中關稅戰暫緩，但考慮到月初對美出口大幅下滑，預料5月製造業PMI指數還將處在收縮區間，不過，在官方政策加碼等推動下，有可能小幅回升。
大陸4月製造業PMI為49，較上月下降1.5個百分點，低於景氣榮枯線（50）。此前，大陸1至3月的官方PMI分別為50.5、50.2、49.1。
東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，後期擴內需將顯著加力，重點在於大力提振消費、推動基建投資加速以及加力穩樓市。接下來內需擴張將在很大程度上成為製造業景氣度的主要支撐點。
展望5月，證券市場周刊分析，關稅大幅降低使得大陸製造商面臨的成本急劇下降，有助緩解先前因關稅引發的訂單萎縮和生產瓶頸。
而在宣布降稅消息後，多家出口導向製造企業期貨合約和股價應聲上漲，反映市場對成本下降帶來訂單回流的預期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言