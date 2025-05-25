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中歐高層經貿對話 歐盟擬喊停

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

歐盟和中國大陸近期正在討論歐盟對大陸電動汽車徵收的關稅，以期設定最低價格，以及大陸對電動汽車供應鏈的投資。歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo）廿三日在出席活動時表示，如果談判未能取得實質性進展，歐盟願意放棄與大陸的關鍵貿易談判。

法廣廿三日報導，庹堯誨在一場由北京的全球化智庫主辦的活動中透露，雙方正在布魯塞爾進行技術性談判，但談判沒有取得進展，以至於本來應該舉行的中歐高層經貿對話恐怕不會舉行了，他解釋，「為了舉行對話，需要取得進展，我們需要提出成果」。

今年七月廿四日將在北京舉行中歐峰會，中歐經貿高層對話為該峰會前的一系列會議之一。這些初步活動的目的是商定峰會議程，並產生能讓雙方領導人可以宣布的成果。不過近年來中歐峰會的主要是爭論多於達成交易。

目前，中歐已經就雙方外交部門負責人針對人權、環境和更廣泛的地緣政治對話進行討論的時間達成一致。不過由大陸商務部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇主持的貿易談判日期卻難以確定，布魯塞爾的消息人士指談判「短期內不會舉行」。

歐盟執委會對大陸方面的「非市場化政策和作法」提出諸多不滿，稱這些政策和作法導致工業產能過剩，並壓低大陸輸歐貨物的價格，損害了歐洲商家的利益。這些問題似乎是主要障礙，且開始讓人感到難以克服。

庹堯誨指出，歐中就干邑白蘭地關稅問題缺乏進展，這被視為中方對歐盟電動汽車關稅的回應；他還抨擊大陸對稀土礦物的出口管制，稱這是極其嚴重的問題，儘管該政策針對的是美國，但卻對歐洲的產業造成非常嚴重的影響。

電動車 關稅 歐盟

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