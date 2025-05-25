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外資撤離大陸 情況沒好轉 陸媒推測貿易戰對美國資金影響大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸商務部。(美聯社)
大陸商務部。(美聯社)

外資持續撤離中國大陸，大陸商務部最新數據顯示，2025年1至4月，外商直接投資金額（FDI）人民幣3,207.8億元（約新台幣1.3兆元），年減10.9%，相較今年前三月的年減10.8%，顯示外資撤離大陸情況依舊。

中新經緯報導，從行業來看，製造業實際使用外資人民幣840.6億元，服務業實際使用外資人民幣2,312.5億元。顯示外商投資以服務業為主。從FDI來源地看，東協地區實際對陸投資增長42.9%，日本、瑞士、英國、韓國、德國實際對陸投資分別增長74.2%、68.4%、54.6%、22.3%和12.3%（含通過自由港投資數據）。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

陸官方未公布FDI來源地投資衰退的國家，陸媒推測在中美貿易戰的衝擊下，美國對大陸的投資衰退是造成前四月FDI衰退的主因。

大陸今年前四月新設立外商投資企業18,832家，年增12.1%，新設立外商投資企業保持增長，增幅擴大，但FDI維持下降趨勢，但降幅持平。與今年1至3月相比，大陸全國新設立外商投資企業12,603家，年增4.3%；實際使用外資金額人民幣2,692.3億元，年減10.8%。

高技術產業實際使用外資人民幣967.1億元，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長137%、86.2%、57.8%和4.9%。

為應對關稅戰、留住外資，大陸商務部、國家發改委日前對外公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療等領域開放試點等20條具體措施。但從FDI數據衰退情況來看，吸引外資的效果不如預期。

外資 人民幣

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