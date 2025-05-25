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陸IC設計二哥擬赴港掛牌 有望跟上A股上市公司A+H熱潮

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
韋爾股份要到香港掛牌上市。圖為上海韋爾半導體獲得2024年最佳IC設計公司獎。（網路照片）
韋爾股份要到香港掛牌上市。圖為上海韋爾半導體獲得2024年最佳IC設計公司獎。（網路照片）

大陸第二大IC設計公司韋爾股份宣布，為加快公司國際化戰略及海外業務發展，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的綜合競爭力，該公司計劃發行H股並在香港聯交所主板上市。有望成為另一家「A+H」的公司。

大陸A股上市公司近期掀起到港股上市熱潮（俗稱A+H），包括寧德時代、賽力斯、藍思科技及恒瑞醫藥等，涵蓋新能源、科技及醫藥等產業。

韋爾股份董事會審議通過到港股掛牌上市案，但仍需提交公司股東大會審議。公司表示，將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行。

韋爾股份在2007年由「大陸晶片首富」虞仁榮成立，並於2017年在上海A股上市。韋爾股份經過多次併購壯大業務。2019年收購豪威公司後，一躍成為全球第三大影像感測器（CMOS）廠商。虞仁榮在今年2月曾在習近平出席的民營企業座談會上發言。

韋爾股份主要從事半導體元件的研發、設計和銷售業務。主要業務為晶片設計與半導體產品代理／通路銷售務。主要產品包括CMOS、各類分離式元件、電源管理IC、瞬態電壓抑制器（TVS）、金屬氧化物半導體場效應晶體管（MOSFET）等。產品應用於移動通訊、車用電子、安防、網路通訊和家用電器等領域。

2025年第1季，韋爾股份營收人民幣64.7億元，年增14.6%；淨利潤人民幣8.6億元，年增55.2%。韋爾股份表示，公司抓住市場機遇，在高端智慧型手機市場的產品持續導入、汽車智慧化滲透加速等因素驅動下，營業收入實現明顯增長。

港媒計算，若以A股上周五（23日）收盤價人民幣130.19元計算，公司市值達人民幣1,584.3億元。

港交所行政總裁陳翊庭日前表示，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，目前約有150家申請正在審理中。其中，A+H股上市及中概股回流，是今年港交所新股市場主題之一，目前已有超過40家A+H公司宣布將來港上市或已遞交上市申請。

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