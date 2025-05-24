大陸第一顆！小米自研晶片「玄戒O1」 力壓聯發科天璣9400

小米自研晶片「玄戒O1」採用台積電最新的3奈米製程（N3E），這也是大陸第一顆自研3奈米技術的手機晶片，陸媒採用硬體評測為主的魯大師測式跑分發現，整個晶片性能，小米「玄戒O1」落後高通的驍龍8至尊大概6.9%，但比聯發科天璣9400高出9.1%。

大陸央視並發表評論文章指出，小米將成為繼蘋果、高通、聯發科之後，全球第四家自主研發設計3奈米製程手機處理器晶片的企業。

綜合陸媒報導，小米玄戒O1的CPU架構設計比較激進，採用四叢集十核，2+4+2+2的方案，也就是2顆X925超大核+4顆A725高頻大核+2顆A725低頻大核+2顆A520小核。這樣的四叢集設計，可以根據不同的負載場景，更好的動態調度不同的核心，提升能效比，延長續航。十核心在多工並行的場景下，表現會更加亮眼。至於核心頻率，X925超大核頻率最高3.9GHz，A725高頻大核最高3.4GHz，低頻A725 1.9GHz，A520小核1.8GHz。

拿目前各家旗艦晶片來看，在最高主頻這塊，蘋果的A18 Pro和驍龍8至尊前者4.05GHz，後者4.32GHz，「玄戒O1」確實較低。但要是和同樣Arm公版架構的聯發科天璣9400一比，玄戒的確更勝一籌。同為X925，天璣9400僅3.62GHz。而且「玄戒O1」的高頻A725頻率甚至比9400的X4超大核還高。

此外「玄戒O1」CPU緩存也給的比較大方，L3緩存總共給到16MB，反觀天璣9400才12MB L3。L2緩存，X925：2MB/核；A725：1MB/核；A520：512KB共用，這已經遠超天璣9400的二緩了。

此外，GPU堆料甚至比聯發科更猛，搭載16核的Immortalis-G925，天璣9400身上的G925僅是12核。

首先「玄戒O1」CPU單核性能174137分、CPU多核258986分、CPU常用多維123097分，直接拿驍龍8至尊和天璣9400做競爭對手。「玄戒O1」單核性能儘管不敵驍龍8至尊，落後約9.7%，但可是超越了聯發科9400近4.7%！CPU多核性能依然是介於驍龍和天璣旗艦芯之間。

整個CPU性能方面，小米「玄戒O1」落後驍龍8至尊大概6.1%，強出天璣9400約6.2%。

轉到GPU部分，「玄戒O1」16核的G925性能照樣不俗，其GPU性能分為647894，儘管還是不敵驍龍8至尊的Adreno 830，不過依然強出聯發科11.8%還多。

因此匯總下晶片性能總分，「玄戒O1」來到了1204114分，強於天璣9400的9.1%，落後驍龍8至尊版6.9%。

至於搭載玄戒的小米15S Pro，其16+512GB版本的整機性能跑分，來到1653748分。對比驍龍版小米15 Pro，性能總分僅落後3.9%。如果拉來天璣9400的X200 Pro，其整機性能則是落後15S Pro 3.1%。小米15S Pro性能跑分再次位於兩者之間。