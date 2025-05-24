華為電動車再現黑科技 創造每度電跑12公里新紀錄

華為電動車又有黑科技，華為推出Drive ONE系統，透過與多家車企合作的A級車（車長2.35米-2.79米小車）測試後，創造出每度電可以跑出12公里的新紀錄。

華為DriveONE是華為推出的智慧電動驅動平臺，集結多項先進技術，具備高效能、輕量化、超靜音等核心優勢，並支持液冷快充及800V高壓平臺，廣泛應用於電動汽車領域，例如通過系統級優化，包括降低整車損耗、提升電池能量密度、優化熱管理效率等，提高每度電的續航力。

在華為數位能源舉辦的智慧電動&智慧充電網路戰略與新品發布會上，華為數位能源智慧電動產品線總裁王超指出，度電續航（1度電能夠行駛的里程）是衡量一輛車好壞的必要條件。在提升度電續航上，華為DriveONE聯合車企客戶共同完成了從單點突破到整車系統優化的躍遷。無論是整車自身的損耗，還是驅動的損耗，還是電池的能量密度提升，還是熱管理能效的提升，以及整車待機功耗的提升，都將幫助整車進一步提升度電續航。2025年，通過與多家車企的A級車聯合測試，首次達成「度電12公里」的行業新標竿。

華為在「全民度電10公里+全民超充」的雙輪驅動下，推動新能源汽車進入度電續航3.0時代，實現從續航無憂，走向出行無憂。

華為還有一項理念是技術「夠用即止」，性能是用來服務安全的，例如，華為發表會上，華為一款轉速達38800轉的驅動電機刷新全球紀錄，但僅用10秒PPT就簡單帶過。這種簡單展示背後，藏著華為對駕駛安全的深刻理解。例如在智界S7和R7上搭載的DriveONE驅動電機：轉速上限25000轉的動力總成，卻將量產的轉速限制在22000轉，但依然達成了3.3秒的百公里加速成績。

隨著新能源車應用場景的不斷豐富，對於新能源車整車安全性、乘坐的舒適性、駕駛的靈活性有了更高的要求。王超提到，運動領域的發展歷程可分為三個階段：本能安全、本能+冗餘安全和全域安全。1.0階段，是從液壓控制到全面電動化，從集中式演進到分散式控制階段；2.0階段，顯著提高了汽車的行駛安全，汽車操控更絲滑。未來，面向3.0階段，將實現全域安全、全域近端閉環，通過XYZ深度融合顛覆傳統駕駛思維。

據悉，華為智慧電動DriveONE已為12家主流車企提供解決方案，合作車型超50款，2024年動力總成交付量達百萬輛，是獨立Tier1中名副其實的No.1。除鴻蒙智行和阿維塔外，眾多新勢力車企也通過零部件供應模式採用其驅動電機等零部件。這種合作模式既保證車企技術獨立，又發揮華為技術優勢。