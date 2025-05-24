大陸銀行業高管近8成降薪 基金經理薪酬也將看業績

據報導，2024年中國銀行業高階主管薪酬下降的公司近8成，降幅最高達82.4%。中國證監會本月也發布新規，要求基金經理薪酬與業績深度綁定，避免某些明星基金經理產品大虧仍領千萬年薪。

陸媒「財經」雜誌報導，近年來，銀行業績承壓，多數銀行高階主管（含董監事）薪酬縮水。

報導引用數據指出，42家A股上市銀行中，有33家銀行管理層薪酬總額與上一年相比減少，占比78.5%，最高降幅達82.4%。同時，受薪酬結構調整影響，也有些銀行出現「高管降薪、員工漲薪」現象。

報導指出，高管降薪其實是近年銀行業發展變局的一個反映。在息差縮小、同業競爭激烈等因素影響下，銀行經營壓力普遍加大，不少銀行均在財報中強調「降本增效」。

與此同時，結構性調整也是近年一個重要變量。2022年8月，中國財政部下發通知，要求國有金融企業有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，加大向一線員工、基層員工傾斜力度等。此後，多家銀行明確薪酬分配向「價值創造」的職位傾斜。

報導說，拉長時間來看，中國銀行高管降薪早自2008年國際金融危機發生後就拉開大幕。2015年官方針對央企主要負責人提出薪酬改革方案，俗稱「限薪令」，高管平均薪酬從「限薪令」前的平均人民幣110萬元降至60萬元左右，近年有所回升。

從2024年情況來看，國有大行高管薪酬仍多在人民幣100萬元（約新台幣420萬元）以下，中小銀行管理層薪酬持續領跑。

「降薪」之風普遍吹向金融業。今年5月7日，證監會發布「推動公募基金高質量發展行動方案」，提出將基金經理薪酬與基金業績深度綁定，也引發行業變革。

證券時報報導，當前大基金公司基金經理年薪普遍在200萬至400萬元，但與業績脫節，引發投資者質疑。2022至2023年，行業整體虧損近2兆元，卻收取超2700億元管理費，部分明星基金經理產品大幅虧損仍領千萬年薪，利益失衡有違公平。

此次改革首先是風險共擔。新規要求主動型基金經理按比例「跟投」所管產品並設「鎖定期」。其次，新規規定產品業績指標考核權重不低於80%，3年以上產品業績低於基準超10個百分點，績效薪酬應明顯下降；顯著超過基準的，可合理漲薪。