不受關稅影響？大陸麥當勞業者曝原因 自信喊「業績穩定」

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中央社／ 上海24日電
速食龍頭麥當勞持續展店，今年度近50%新門市開在中國大陸。圖／路透社
速食龍頭麥當勞持續展店，今年度近50%新門市開在中國大陸。圖／路透社

速食龍頭麥當勞持續展店，今年度近50%新門市開在中國。業者表示，麥當勞在中國的業績穩定，沒有受到美國對等關稅措施影響，主要原因為採購本土化，9成以上原料來自在地。

據第一財經24日報導，2025年麥當勞近50%新門市開在中國，今年第1季在中國的業績穩定，主要受惠於外賣收入、雞肉業務、超值套餐。

麥當勞在1990年進入中國市場，過去多聚焦一、二線城市開發，現則致力於開發三、四、五線城市。中信控股在2017年入主麥當勞，麥當勞成為一家本土企業。

美國川普（Donald Trump）政府今年4月祭出對等關稅措施，麥當勞在中國的生意沒有受到重大影響。麥當勞中國首席影響官顧磊表示，原因在於90%以上原料為在本土採購，雞肉、馬鈴薯等食材都是在本地生產、加工。

顧磊指出，中國餐飲市場現在進入「質價比」時代，消費者不再單純地追求「性價比」，去年底透過超過4萬份針對年輕人調查的問卷發現，年輕人更傾向為高品質、高體驗的產品支付合理價格。

麥當勞高層曾在財報電話會議上說，計劃今年全球開設約2200家餐廳，其中約25%開設在美國、國際營運市場部門；中國約增加1000家。目前麥當勞在中國餐廳超過7000家，將持續創造、營造多元消費場景，例如得來速、智慧取餐等。

麥當勞 餐廳 關稅 美國 川普

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