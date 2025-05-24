不受關稅影響？大陸麥當勞業者曝原因 自信喊「業績穩定」
速食龍頭麥當勞持續展店，今年度近50%新門市開在中國。業者表示，麥當勞在中國的業績穩定，沒有受到美國對等關稅措施影響，主要原因為採購本土化，9成以上原料來自在地。
據第一財經24日報導，2025年麥當勞近50%新門市開在中國，今年第1季在中國的業績穩定，主要受惠於外賣收入、雞肉業務、超值套餐。
麥當勞在1990年進入中國市場，過去多聚焦一、二線城市開發，現則致力於開發三、四、五線城市。中信控股在2017年入主麥當勞，麥當勞成為一家本土企業。
美國川普（Donald Trump）政府今年4月祭出對等關稅措施，麥當勞在中國的生意沒有受到重大影響。麥當勞中國首席影響官顧磊表示，原因在於90%以上原料為在本土採購，雞肉、馬鈴薯等食材都是在本地生產、加工。
顧磊指出，中國餐飲市場現在進入「質價比」時代，消費者不再單純地追求「性價比」，去年底透過超過4萬份針對年輕人調查的問卷發現，年輕人更傾向為高品質、高體驗的產品支付合理價格。
麥當勞高層曾在財報電話會議上說，計劃今年全球開設約2200家餐廳，其中約25%開設在美國、國際營運市場部門；中國約增加1000家。目前麥當勞在中國餐廳超過7000家，將持續創造、營造多元消費場景，例如得來速、智慧取餐等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言