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中美貿易緊張局勢影響 陸第一季智慧型手機增長未達預期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
Counterpoint近期發布2025年第一季度各地區市場智慧型手機數據報告顯示，大陸市場受中美貿易緊張局勢，第一季度增長未達預期。（路透）
Counterpoint近期發布2025年第一季度各地區市場智慧型手機數據報告顯示，大陸市場受中美貿易緊張局勢，第一季度增長未達預期。（路透）

Counterpoint近期發布2025年第一季度各地區市場智慧型手機數據報告顯示，大陸市場受中美貿易緊張局勢，第一季度增長未達預期。蘋果受激烈競爭影響，在大陸的市佔率持續下跌。

Counterpoint報告顯示，大陸方面，受以舊換新補助推動，2025年第一季度大陸智慧型手機銷量增長2.5%。然而，第一季度增長未達預期，季度後半段需求下降，中美貿易緊張局勢增加了不確定性。

從品牌市占率來看，華為在2025年第一季度保持領先地位，銷售額增長28.5%，達到自2021年以來的最高市占率；vivo以17%市占率位居第二，其覆蓋多個價格區間的強大產品組合提供支撐；小米也實現兩位數增長，得益於其更廣泛的產品組合受益於政府補貼，增長16.5%。

而名列第五名的蘋果在大陸手機市場市佔率從21%下滑到15%。iPhone 16系列2024年9月發佈以來持續受到華為等本土品牌的市場衝擊，銷量未達預期目標。蘋果近期宣布在大陸銷售的iPhone 16系列下調售價，被視為一方面在為618促銷準備，一方面也與其市佔率下跌有關。

從全情市場來看的話，2025年第一季度全球智慧型手機市場，收入增3%，主要由蘋果、vivo及非前五大品牌推動。

以批發價格計算的平均售價（ASP）上漲1%至364美元，創下歷年第一季最高紀錄，這主要得益於持續的高端化趨勢；前五大手機品牌廠商中僅蘋果和vivo實現收入增長。而非前五大品牌在華為和摩托羅拉引領下取得兩位數增長。

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