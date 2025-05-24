廣汽集團在巴西正式推出產品 預計明年底於當地建廠

大陸汽車製造大廠廣汽集團23日宣布其產品在巴西上市，並於24日在當地正式推出四款電動車與一款油電混合車。公司方面表示，預計其混合動力和電動汽車系列將獲得市場認可，讓公司能夠在2026年底開始在巴西建廠。

廣汽國際總經理衛海崗表示，公司預期未來五年在巴西的汽車銷售量將達到10萬輛，他在接受訪問時表示，巴西是一個幅員廣大且對廣汽集團非常重要的國家，他並強調廣汽對南美市場擁有「長期發展策略」。

衛海崗指出，廣汽集團清楚意識到巴西是一個競爭日益激烈的市場。而儘管中美之間由於美國總統川普政府貿易政策與關稅措施引發貿易戰等「外部因素」，但並未影響廣汽在巴西的計畫，「我們的策略是根據中巴雙邊關係來制定的。」

他提到，廣汽目前正與當地合作夥伴積極洽談，預計將於2026年第四季啟動在巴西設廠計畫。

5月12日，巴西總統魯拉訪陸期間，衛海崗與他在北京進行會面交流，雙方就關於廣汽品牌進入巴西的階段性成果、廣汽在巴西市場的發展規劃、推動中巴綠色出行產業合作等議題展開了深入交流。

廣汽集團在會談中表達了在巴西投資13億美元的意願，並明確了在巴西進行本地化生產的計劃。廣汽集團還宣布，將在與巴西當地大學合作的基礎上，在巴西設立研發中心，將廣汽研發體系全面導入巴西。