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陸1-4月FDI降幅持平 日本對陸投資增長逾七成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部最新數據顯示，2025年1至4月，大陸新設立外商投資企業18,832家，增長12.1%；實際使用外資金額（FDI）人民幣3,207.8億元，下降10.9%。(美聯社)
大陸商務部最新數據顯示，2025年1至4月，大陸新設立外商投資企業18,832家，增長12.1%；實際使用外資金額（FDI）人民幣3,207.8億元，下降10.9%。(美聯社)

大陸商務部最新數據顯示，2025年1至4月，大陸新設立外商投資企業18,832家，增長12.1%；實際使用外資金額（FDI）人民幣3,207.8億元，下降10.9%。從行業看，製造業實際使用外資人民幣840.6億元，服務業實際使用外資2,312.5億元人民幣。

大陸新設立外商投資企業保持增長，增幅擴大，而FDI維持下降趨勢，但降幅持平。與今年1至3月相比，大陸全國新設立外商投資企業12,603家，增長4.3%；實際使用外資金額人民幣2,692.3億元，下降10.8%。

高技術產業實際使用外資人民幣967.1億元，而電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長137%、86.2%、57.8%和4.9%。

從來源地看，東協地區實際對陸投資增長42.9%，日本、瑞士、英國、韓國、德國實際對陸投資分別增長74.2%、68.4%、54.6%、22.3%和12.3%（含通過自由港投資數據）。

服務業近年成為外資的主要流入領域，大陸商務部在4月21日印發《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》，求加快試點實施節奏和擴大試點範圍，並提出14點新一輪試點任務，包括支持電信服務及相關數位產業開放發展、提高醫療康養領域對外開放和服務保障水平、推進金融領域國際合作、增強商貿文旅領域創新活力等

大陸商務部 人民幣

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