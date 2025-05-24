名創優品第一季增收不增利 過去一年提早為美關稅政策備貨

名創優品集團（MINISO）23日公布2025年第一季度財務報告，總營收為人民幣44.3億元，增長19%，符合預期；期內利潤為人民幣4.16億元，下降28.52%。談到美國關稅的影響，名創優品方面表示，過去一年有意識地增強了在美國的存貨儲備，在美國的存貨可有效支撐3至6個月的銷售。

名創優品集團執行長葉國富表示，收入增長主要歸因於名創優品在大陸的收入增長9.1%，在同店銷售強勁復甦的推動下，較去年9月和12月季度有所加速，名創優品海外的收入增長30.3%，總收入貢獻增長3%。

談及關稅政策影響，葉國富在財報電話會上表示，公司相比2018年時做了更提前的應對，過去一年，有意識地增強了在美國的存貨儲備，儘管存在一定的前置費用，但在關稅不確定的當下，幫助公司保障了現貨充足。

財報顯示，名創優品在美國的存貨可有效支撐3至6個月的銷售。公司也在調整供應鏈布局，以保證美國商品供應的穩定性和成本的可控性。

門市數量方面，截至3月31日，集團層面門店總數為7,768家，淨新開978家門店。其中，名創優品門市數量為7,488家，淨新開858家門店，位於大陸的名創優品門店數量4,275家，淨新開241家門店，位於海外的名創優品門店數量3,213家，同比淨新開617家

海外業務表現方面，一季度，名創優品品牌海外業務收入達人民幣15.9億元，實現30%增速，同時，海外收入佔集團總收入佔比持續提升。

名創優品指出，在海外市場，公司是以多元化的策略來應對不同市場的發展，其中，北美市場實現戰略性突破，截至目前門店總數突破300家，進入規模化運營新階段。在歐洲、東南亞、拉美、中東市場，名創優品則通過靈活優化合作模式，加強和代理商的深度合作。

財報披露，名創優品集團今年至今合計返還股東約人民幣9.9億元，股份回購金額約人民幣2.6億元，四月派發現金股息超過1億美元。