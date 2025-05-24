快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

陸車企赴泰國設點 催油門

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中美關係緊張，繼比亞迪等純電車陸企進駐泰國，多家車載電池大型零件商也相繼前往。自中美摩擦全面升級前的2017年底迄今，已有20個大陸車企進駐泰國，汽車零部件商跟進赴泰設廠數量暴增至原來三倍。

日媒報導，自2018年中美貿易摩擦加劇以來，許多大陸企業加快將工廠遷往泰國的腳步，擴大構建供應鏈以泰國為基地，加速開拓亞洲市場的需求。調查公司MarkLines和泰國政府等數據顯示，截至2025年3月，由大陸企業出資設立的汽車相關零部件泰國公司數量已達165家，是中美摩擦全面升級前2017年底的3.4倍。

目前，比亞迪和長城汽車等超過20個大陸汽車品牌進駐泰國，以「東部經濟走廊（EEC）」為中心，部分廠商啟動純電動車本地化生產。另有不少大陸大型電池企業也相繼進駐，包括寧德時代、欣旺達電子、中創新航科技集團等均在當地設廠，部分已啟動本地化生產。

在大陸車企前，日資汽車製造商自1960年代起便在泰國設立生產基地，廠商約達1,400家。相較日系車企與當地公司合資眾多，大陸企業與日資車企不同，持續打造全新產業結構。據悉，大陸大型車企向供應商訂購的零部件供貨價格較日系車企低近三成，且傾向自主生產核心零部件，或從大陸供應商採購。

《汽車縱橫》雜誌指出，目前在泰國投資建廠的大陸車企，在當地汽車總產能已60萬輛。而隨東部經濟走廊建設，愈來愈多大陸汽車品牌在泰國的戰略布局也已從「試水」轉向「深耕」，這讓深耕泰國市場數十年的日本車企面臨「壓迫感」。

當地企業對大陸企業進駐的擔憂增加，泰國汽車零部件製造業協會坦言，大陸企業進一步進駐將破壞現有供應鏈，泰國企業無法充分受益。泰國大型汽車零部件製造商Thai Summit Group高層指出，大陸供應商提供的零部件具成本競爭力，日系車企也或轉向使用這些零部件。若日本大型車企在純電動車零部件採購依賴大陸企業，也或致泰國的日本供應商縮小業務規模或撤出。

泰國 日本

延伸閱讀

中國打造戰略堡壘與美抗衡 2024年研發資金達15兆

比亞迪歐洲銷量超車特斯拉 當地車市迎來分水嶺

陸電池業拼多核化 比亞迪進軍高端遊艇電池開發

陸企研發規模創高 比亞迪居冠

相關新聞

蘋果再促銷 救陸 iPhone 銷量

為了在618大促銷期間刺激銷售，蘋果昨（23）日宣布即日起至6月18日，使用 iPhone 12 或後續機型換購新iPh...

陸車企赴泰國設點 催油門

中美關係緊張，繼比亞迪等純電車陸企進駐泰國，多家車載電池大型零件商也相繼前往。自中美摩擦全面升級前的2017年底迄今，已...

陸舉債收購閒置地 加速

大陸各地政府從第2季以來公示擬使用專項債券收購存量閒置土地的節奏不斷加快，截至5月20日，大陸各地公示的數量接近3,00...

陸全固態電池 廠商趕進度

近期多家電池公司發布全固態電池進度，且多數電池企業稱能批量交付時間點落在2027年。

兩岸快遞／陸智慧產品線上銷售熱 機器人、家居系統紅火

大陸商務部大數據監測，今年1至4月，數位智慧產品線上銷售額年增8.4%，其中，智慧機器人、智慧家居系統分別年增長87.6...

鼓勵陸企赴境外上市 陸官方推新措施加強管理跨境資金

為鼓勵大陸企業赴境外上市，中國人民銀行、大陸國家外匯局近日共同起草並發布《關於境內企業境外上市資金管理有關問題的通知（公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。