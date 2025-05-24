蘋果再促銷 救陸 iPhone 銷量

為了在618大促銷期間刺激銷售，蘋果昨（23）日宣布即日起至6月18日，使用 iPhone 12 或後續機型換購新iPhone，預計可享人民幣1,000元到人民幣5,700元（新台幣4,200元到新台幣2.4萬元）的折抵優惠。這是蘋果短短半個月內二度加碼促銷手機。

快科技報導，此次蘋果給出報價單顯示，以舊換新機型覆蓋iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15以及iPhone SE第三代在內的24款設備，幾乎覆蓋目前市場蘋果手機現有機型。

根據預估折抵金額，iPhone 12 最高折抵人民幣1,325 元，iPhone 15 Pro Max 最高折抵人民幣5,700 元。

消費者只需在選擇新產品時添加折抵設備即可，收到並核實設備後，蘋果會通過消費者的付款方式返還折抵款項。

金融界報導，值得注意的是，這是自5月10日以來蘋果在大陸第二次降價促銷，兩次間隔時間僅僅10多天。

今年618前夕，蘋果向通路商下發調價通知，蘋果iPhone 16 Pro Max 所有版本降價160 美元（新台幣4,843元）；iPhone 16 Pro 128GB 版降價176美元（新台幣5,327元），其他版本同樣降價160美元。

研究機構IDC數據顯示，2025年第1季，大陸智慧手機市場出貨量年增3.3%，達7,160萬支。市場排名中，小米、華為、OPPO和vivo占據前四位，而蘋果以980萬支的出貨量位列第五，年減9%，成為龍頭品牌中唯一出現負增長的廠商。

另外，Canalys數據顯示，2024年蘋果在大陸出貨量為4,290萬支，年減17%，在排名前五名的手機廠商中銷量下滑最為明顯，在大陸銷量已經被華為反超。

糟糕的銷售也迅速反應在蘋果的財報中，根據蘋果 2025 財年第2財季（截至今年 3 月底）數據，iPhone依舊是本季度營收第一來源，該產品線收入468.4億美元，年增2%，占總營收49%。