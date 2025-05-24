兩岸快遞／陸智慧產品線上銷售熱 機器人、家居系統紅火

大陸商務部大數據監測，今年1至4月，數位智慧產品線上銷售額年增8.4%，其中，智慧機器人、智慧家居系統分別年增長87.6%和16%。主要原因是大陸多款智慧機器人上線銷售，例如京東攜手商湯科技上線「元蘿蔔AI下棋機器人五合一版」，是孩子的棋類啟蒙老師，更是孩子的AI科普玩伴。上海智元機器人推出的全智慧靈動機器人靈犀X2也上線販售。

北京／力推網路身分認證App 可實現匿名方式驗證

大陸公安部表示，截至目前，國家網路身分認證App累計下載超過1,600萬次，申領開通達600萬人，能夠實現匿名方式證明身分，減少公民身分號碼、姓名等明文身份信息在互聯網上的直接使用，有效保護個人信息安全。

北京／習近平與德國總理通話 強化AI、量子技術合作

大陸國家主席習近平與德國總理梅爾茨通電話表示，雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作，也要培育人工智能、量子技術等前沿領域合作，加強在氣候變化、綠色發展等領域交流合作。

上海／證監會推科創板上市新標準 吸引紅籌科技企業回歸

大陸證監會力推上海科創板第五套上市標準，支持優質紅籌科技企業回歸境內上市。業界人士分析，這代表近期可能將會有一批申報適用科創板第五套標準上市的企業獲得受理，可望成為申請上市的好時機。

南京／德國企業南京行大會登場 多家世界500強企業參加

「德國企業南京行」開放合作發展大會在南京舉行，來自世界500強企業、隱形冠軍企業的180餘名代表參加。期間，一批中德合作項目進行簽約。德國是江蘇在歐洲最大貿易伙伴，也是歐洲在江蘇投資最多的國家。

武漢／青年東湖交流季開跑 兩岸創業者共聚一堂

第七屆兩岸（湖北）青年東湖交流季啟動儀式在武漢舉行，兩岸400餘名大學生及創業者共聚一堂，以交流促了解，增進互學互鑒。本屆交流季為期三個月，將舉辦「千崗迎台青」實習就業專場招聘會、漢台青年嘉年華青春市集等活動。

昆明／中老鐵路貨物運輸量攀升 開通以來突破6,000萬噸

雲南昆明到寮國的中老鐵路自開通以來貨物運輸呈現強勁增長態勢，截至5月22日，貨物運輸總量突破6,000萬噸，其中，跨境運輸貨物1,390萬噸，主要運送產自雲南的蔬菜、馬鈴薯、蘋果，以及泰、馬及寮國的榴蓮、山竹等水果。

深圳／大陸自研遊戲海外吸金 前三月銷售年增17.9%

第21屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）上，伽馬數據發布的數據顯示，今年前三個月中國大陸企業自主研發遊戲在海外市場實際銷售收入為48億美元（約新台幣1,440億元），較去年同期成長17.9%。

防城港／核電三期工程建設啟動 將創造1.5萬個就業機會

廣西防城港紅沙核電項目三期工程建設動員大會在防城港市舉行，標誌著中國廣核集團防城港核電三期工程建設全面啟動，三期工程5、6號機組將繼續採用「華龍一號」技術，單機容量120.8萬千瓦，將創造約1.5萬個就業崗位。