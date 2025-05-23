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惠譽維持香港AA-信用評級 港府：金融穩健

中央社／ 香港23日電
惠譽維持香港AA-信用評級。 路透社
惠譽維持香港AA-信用評級。 路透社

國際評級機構惠譽今天發表報告，維持香港「AA-」的信用評級，以及「穩定」的評級展望；香港政府對此表示，香港信貸基本面強勁，金融體系穩健。

港府發言人表示，注意到惠譽維持香港「AA-」的信用評級和「穩定」的評級展望，這肯定了香港強勁的信貸基本面，包括有龐大的財政緩衝空間、良好的對外金融狀況，以及政府債務水準依然處於低位等。

此外，上述評級肯定了香港銀行體系具有相當的韌性，資本和流動性充裕，以及金融體系保持穩健等。

港府發言人並稱，關稅戰令全球經濟不確定性增加，全球經濟普遍面臨挑戰。不過，國際貿易摩擦近期稍為緩和，加上中國大陸經濟在更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策支持下穩步增長，有利於香港及區內的貿易表現。

港府發言人還稱，中國大陸持續推進高水準雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、創新科技和數位經濟發展，將持續為香港帶來商業和投資機遇。

香港 經濟發展

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