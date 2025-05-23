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暌違五年 中越國際旅客列車周日起恢復

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中越國際聯運列車南寧車輛段客車檢車員，正在對即將恢復開行的列車進行技術狀態檢查。中國日報
中越國際聯運列車南寧車輛段客車檢車員，正在對即將恢復開行的列車進行技術狀態檢查。中國日報

經大陸北京、南寧至越南河內（嘉林）站間國際旅客列車，將於25日起恢復開行，這是該列車暌違五年後重啟。據中國鐵路南寧局集團，此舉為促進中越兩國人員往來、經貿合作和人文交流提供運輸保障。

據澎湃新聞報導，經中越兩國鐵路部門等聯合推動，自2025年5月25日起，大陸北京西站、南寧至越南河內（嘉林）站間國際旅客列車恢復開行。

恢復後，以大陸出發至越南的列車為例，南寧站至河內（嘉林）站間國際旅客列車，將於每天晚間六點零五分從南寧站始發，經憑祥鐵路口岸出境，次日6:30抵達河內（嘉林）站；北京西站至河內（嘉林）站間國際旅客列車每週四、周日下午四點零五分從北京西站始發，道南寧後接續前述列車前往河內（嘉林）站。

目前，中越國際旅客列車車票已於5月22日18時開始售票，旅客可在大陸廣西桂林北、南寧、崇左、憑祥站等車站售票窗口持護照購票。

據了解，大陸南寧站至越南河內（嘉林）站間相關國際旅客列車，於2009年1月1日起開行，但2020年2月初，中越國際旅客列車受疫情影響臨時停運後，又受中越關係因美中角力等議題緊張，一直沒有恢復。

不過，上月大陸國家主席習近平展開東南亞之行時，赴越南河內訪問，會晤越共總書記蘇林，簽署四十多項合作，表態推進兩國人員往來、經貿合作和人文交流等。

路透當時還報導稱，中越雙方同意大陸對兩項鐵路項目進行評估，以便進行後續合作，涉及一條連接大陸廣西省和越南河內的鐵路，以及另一條連接深圳和越南海防的新線路的升級，和計畫合作聯通大陸雲南昆明的第三條軌道等。

越南

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