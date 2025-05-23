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大陸要求荷蘭放寬半導體管制？ 毛寧：雙方保持密切溝通

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
ASML總部位於荷蘭，是半導體EUV光刻機製造商，但美國禁止其向大陸出售EUV機器。（路透）
ASML總部位於荷蘭，是半導體EUV光刻機製造商，但美國禁止其向大陸出售EUV機器。（路透）

荷蘭外相費爾德坎普日前到訪北京，並與中共政治局常委兼副總理盯薛祥、中共政治局委員兼外長王毅分別會面，費爾德坎普向媒體說大陸要求荷蘭放寬半導體相關管制，對此大陸外交部發言人毛寧23日重申立場，強調「雙方將通過現有的管道保持密切溝通」，大陸願與荷蘭在內的國際社會共同維護全球半導體產供鏈的穩定。

據央視新聞，毛寧23日主持例行記者會時有記者提問，荷蘭外相22日在與記者會面時表示，大陸官員曾向他提出放寬半導體出口管制的問題。能否證實並介紹更多細節？毛寧表示，費爾德坎普（Caspar Veldkamp）訪陸期間，丁薛祥副總理、王毅外長分別同他舉行了會見會談，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換了意見。兩國外長並達成了六點共識。具體的情況大陸已經發布了消息。

關於半導體出口管制問題，毛寧重申大陸已經多次表明立場，半導體產業高度全球化，產供鏈的形成是市場和企業選擇的結果。「一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫施出口管制和長臂管轄，嚴重威脅全球產供鏈穩定」。

她強調，大陸和荷蘭在半導體領域互補性強，合作互利共贏，「雙方將通過現有的管道保持密切溝通」。大陸願同包括荷蘭在內的國際社會一道，堅持開放合作，共同維護全球半導體產供鏈的穩定。

此前彭博社報導，荷蘭外交大臣卡斯帕．費爾德坎普22日在與王毅會談後，當被問及大陸是否要求放寬半導體相關出口限制時，他表示，「當然，這符合他們的利益」，但他補充說，國家安全問題和自主許可決策仍然符合荷蘭的利益。費爾德坎普還表示，他有信心在荷蘭外貿與發展合作大臣雷內特．克萊弗（Reinette Klever）下個月訪問北京時再次與陸方討論這一問題。「實現盡可能自由的國際貿易始終是我們的目標」。

荷蘭 毛寧 半導體

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