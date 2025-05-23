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野村陸挺：不擔心中國第2季經濟 挑戰在下半年

中央社／ 台北23日電
圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)
圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

野村證券中國首席經濟學家陸挺近日分析，中國經濟真正的挑戰在下半年，因為出口壓力在關稅談判緩衝期已經釋放，兩波「以舊換新」政策效果高峰也逐漸過去。

陸挺21日在CMF宏觀經濟月度數據分析會上分享了他對下階段中國經濟走勢的預判，微信公眾號「NewEconomist（新經濟學家智庫 ）」昨天刊發相關內容。

陸挺說，考慮到當前中美談判緩衝期釋放出口積存壓力，預計5月及6月外貿出口仍能維持8%左右的高速成長，此外，「以舊換新」對消費的帶動作用仍在，兩個因素可以有效支撐經濟增長。估計中國第2季GDP成長率能維持在4.8%左右，但真正的影響可能會在下半年。

陸挺對下半年中國經濟表達出擔憂，理由有三方面：

第一，在出口方面，即使美國「對等關稅」降至10%，今年美國對中國關稅較去年仍然上升了約35%。先前美國從中國進口800美元以下的小件商品是豁免關稅的，但目前其關稅已提升至54%，這使得對「搶出口」期間對美出口增幅下行有所預判。

第二，在消費方面，隨著兩次「以舊換新」政策效力高峰逐漸過去，消費可能難以維持長期高速成長，特別是汽車、家電、電子產品等耐用消費品的增速可能將有所下滑。

第三，在房地產方面，國家統計局數據顯示，今年前4個月，全國房地產開發投資年減10.3%，房屋新開工面積下降23.8%。他說，這是中國房地產進入下行的第5年，對穩定內需帶來的影響仍然巨大，一方面影響地方政府財政，另一方面也關聯著消費。過去幾年房價下跌帶來了一定的負面財富效應，進而會影響內需與消費。

陸挺認為，不用過於擔心未來一兩個月的經濟情況，但今年下半年經濟增速可能跟上半年的增速相差1個百分點以上。

美國 房地產

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