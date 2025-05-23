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美中關稅戰　澳門台商推AI數位生產轉型

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
澳門台協會長簡廷在。記者林宸誼／攝影
澳門台協會長簡廷在。記者林宸誼／攝影

面對美中關稅戰的不確定性，日前大陸全國台企聯召開常務理事會議，表示要從防範和抵御美國「關稅戰」反復等風險挑戰展開工作。其中，澳門台商聯誼會會長、豪門國際開發董事長簡廷在主張，推動工廠生產AI數位轉型，並引入新的工法節約成本。

簡廷在認為，美國是消費大國，過去需要傳統產業、高耗人力的行業都仰賴由全球開發中國家代工生產，並專注於超精密科枝先進研發製造，但如今，隨著AI、數位科技等應用，工廠可以不再是傳統人力手工生產，製程也可透過AI操控。因此，美國利用關稅逼迫大家投資美國，彌補貿易逆差和繼續掌握高端技術。

在此之下，簡廷在表示，未來產業，將迅猛快速邁入AI數位生產系統製程，同時，美國以對等關稅重整新經濟秩序，過去各國仰賴銷往美國地區的訂單將面對嚴峻的挑戰，不得不重新研討商業模式新布局，因此，求人不如求己，台商應自我提升數位產業團隊整合、與政府資源合作，開發新核心市場。

曾參與迪士尼樂園等帷幕裝飾建築項目的簡廷在舉例，因應關稅高壓成本負擔，為企業生存研發自救方案，豪門國際已將傳統工藝導入AI數位系統製程製造，快速提高效率，縮短時間、降底成本。

同時，簡廷在也將傳統帷幕裝飾建築工序，邁向五合一免拆模、GMRC矽石板模等新工法、新技術，和ESG綠建築材料創新工藝。他表示，上述工藝可以免除木模組裝、鋼筋組立、水泥灌漿、拆除板模等多個工序，既能降本增效，也能減少環境污染、垃圾及建築廢棄物等。

簡廷在說，為應對川普關稅政策，台商應創造爭取市場競爭力，提前布局準備，進行產業轉型發展，轉向AI數位科技新世代。

豪門國際開發曾參與迪士尼等國際知名的帷幕裝飾建築項目。取自豪門國際
豪門國際開發曾參與迪士尼等國際知名的帷幕裝飾建築項目。取自豪門國際

美國 綠建築

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