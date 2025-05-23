港府致力招商引資 簡化公司遷冊機制23日生效

香港當局近年致力招商引資，既積極吸引家族辦公室來港，又修訂公司遷冊條例，簡化公司遷冊來港的程序，相關條例23日生效，據報導，AXA安盛香港及澳門已計畫把註冊地由百慕達遷冊來港。

港府早上公布，2025年公司修訂條例今天刊憲生效，在香港以外地區成立的公司可向官方公司註冊處申請遷冊來港。

據公布，新遷冊機制主要減少了複雜昂貴的司法程序；可以申請遷冊來港的公司包括私人股份有限公司、公眾股份有限公司、有股本的私人無限公司，以及有股本的公眾無限公司，或屬於上述4類公司類型相似的公司。

港府表示，一般情況下，公司註冊處會在申請人遞交所需文件和資料的兩週內完成審批；遷冊公司自遷冊日起會被視為等同在港成立為法團的公司。

據報導，上述條例生效後，AXA安盛香港及澳門宣布，安盛保險（百慕達）有限公司計畫在監管機構批准後，將註冊地由百慕達遷冊至港。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇在官方網站撰文表示，新修訂公司條例為有興趣遷冊來港的公司開通了一條便捷的路徑。

他說，香港有優良的法治傳統、穩健的金融及企業管治制度、稅制簡單、高水平的專業服務，以及與中國大陸和國際商貿的網絡，對在外地成立的企業而言很具吸引力，公司遷冊來港，將有助企業應對外在營商環境的不利因素。

與此同時，公司遷冊來港，可為本地市場帶來新動能，鞏固香港的「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。