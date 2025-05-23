玉淵譚天：摩根大通CEO說美方不想跟大陸脫鉤

美國金融巨頭摩根大通日前甫成立「地緣政治中心」，摩根大通CEO戴蒙也應邀訪問北京，據中共官媒披露，他向陸方明確表示美方不想脫鉤。

央視旗下玉淵譚天23日發文指出，應中國大陸貿促會邀請，摩根大通董事長兼首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）5月22日到訪北京。玉灣潭天提到，美國總統川普（Donald Trump）就職以來，戴蒙至少6次警告美國經濟將陷入衰退。即使在中美暫緩高關稅後，戴蒙依舊警告當前的關稅仍然很高。「知情人士」透露，戴蒙此次在北京的行程中明確提到：「美方不想脫鉤」。

大陸副總理何立峰22日會見戴蒙時表示，「近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續開展經貿合作創造了條件」，歡迎包括摩根大通集團在內的美資企業持續深化對陸互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

另據大陸貿促會消息，大陸貿促會會長任鴻斌22日也在北京會見戴蒙一行，「雙方就促進中美工商界交流、深化金融投資領域合作等議題進行交流」。

券商中國指出，摩根大通第21屆全球中國峰會將於5月22日至23日在上海舉行。本屆峰會匯聚了來自全球33個國家和地區、1400多家企業的超過2800名參會者。

在5月21日摩根大通舉辦媒體見面會，公布了摩根大通對於中國大陸經濟和股市的最新觀點。摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，中美日內瓦經貿會談之後，他上調了大陸經濟增速預期（由4.1%升為4.8%）。而目前美國對大陸的平均實際有效關稅稅率下調至41%左右，大陸對美國實際有效關稅稅率大概在28%左右。在90天暫停期，未來的關稅變化仍有較大不確定性。

朱海斌亦指大陸這兩年出現了最深刻、最廣泛的一輪政策調整，2024年9月至年底是上半場，而2025年以來進入「下半場」。摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑則認為，今年最看好的是港股，A股也將有不錯表現。目前是逢低吸納的時機，市場可能在90天貿易談判結束後區間出現突破。行業上，看好互聯網和醫療衛生，建議低配電力和能源。