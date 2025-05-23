再談日內瓦會談 何立峰：為兩國繼續經貿合作創造條件

美國與大陸5月中旬在瑞士日內瓦舉行高層經貿會談，達成多項共識，雙方大幅度減少加徵的關稅，而當時代表北京前往主談的大陸副總理何立峰，則在22日會見美國訪賓時再度提及此事，表示「近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續開展經貿合作創造了條件」。

據新華社，中共政治局委員兼副總理何立峰22日晚間在北京釣魚台國賓館會見美國摩根大通集團董事長兼首席執行官傑米．戴蒙（Jamie Dimon）。何立峰表示，「近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續開展經貿合作創造了條件」，他並指，大陸正在著力構建全國統一大市場、形成新發展格局，將持續擴大高水平對外開放，歡迎包括摩根大通集團在內的美資企業持續深化對陸互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

消息稱，戴蒙積極評價美中經貿會談成果，表示願繼續深耕大陸資本市場，更好服務跨國公司來華展業和大陸公司海外發展。

此前5月10日至11日何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）在日內瓦會談，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，12日發表的聯合聲明顯示，雙方各自大幅降低關稅，且陸方允諾採取措施暫停或取消非關稅反制措施。

大陸國家副主席韓正16日會見美國景順集團董事會主席瓦格納（Rick Wagoner）時，表示中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。近日，中美經貿會談取得實質性進展，兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦。

中共政治局委員兼外長王毅則在20日會見美國亞洲協會會長康京和（Kyung-wha Kang）時，指出近期中美經貿高層會談取得進展，這再次說明，平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切符合中美兩國共同利益。他並提到，亞太地區匯聚了中美的共同利益，也集中了兩國的矛盾分歧。中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑。王毅也批評美國試圖對大陸晶片進行全面封殺。