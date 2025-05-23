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全球80機構聚香港 首屆國際耐心資本論壇瞄準科創

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港投資管理有限公司（簡稱「港投公司」）主辦的首屆「國際耐心資本論壇」22日在香港舉行。本次論壇聚焦如何捕捉未來科技創新與商業轉化的市場增長趨勢，以及投資契機。

據中新社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波致辭表示，科技變革正加速重塑全球經濟，新技術、新路徑不斷湧現，這既是機遇，也意味著探索未知的挑戰。在此進程中，需要具有長遠視野的耐心資本，支持科技創新、加速商業轉化；同時也需國際資本合力，將創新與突破轉化為普惠全球成果。

陳茂波說，本次論壇正好搭建起國際平台，匯聚各地的耐心資本，連接尖端科技項目。作為國際金融中心，香港致力高效聯通資金、技術與人才，並與國際夥伴共拓科創新路徑，實現共贏。

港投公司行政總裁陳家齊稱，本次論壇匯聚眾多國際頂尖耐心資本機構，反映全球長期資本對科技變革，尤其是人工智能爆發階段戰略布局的需求。香港作為國際樞紐，提供高效平台，讓投資者與前沿科企深度對接，掌握技術轉化趨勢與資本動態。港投公司致力構建跨地域「朋友圈」，促進耐心資本與創新企業精準匹配。

報導指出，本次論壇主題分別為「智啟未來，力創革新—共築創投新生態」「聯通世界—發掘內地創新機遇」「植根本地，布局全球」。論壇吸引來自全球80家耐心資本機構，包括主權基金、退休基金、大學基金、家族辦公室、企業創投機構等，約400人參會。

香港 金融中心 朋友

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