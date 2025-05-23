上期所、上期能源 加入聯國可持續證交所倡議

2025上海衍生品市場論壇22日在上海舉行，據中新社報導，上海期貨交易所和上海國際能源交易中心股份有限公司（上期能源）近期已正式獲批加入聯合國可持續證券交易所倡議，成為中國境內第一批加入該倡議的商品期貨交易所。

報導稱，聯合國可持續證券交易所倡議發起於2009年，其宗旨在於增強交易所同業間的交流和相互學習，增進交易所與各類市場主體之間的交流合作，推廣交易所在支持可持續發展方面的最佳實踐，提升環境、社會、治理（ESG）績效並鼓勵可持續投資，包括為實現聯合國可持續發展目標提供融資支持。

該倡議致力於踐行聯合國可持續發展目標，為加入該倡議的交易所、監管機構及相關市場提供針對性的研究、指導及技術支持。

中新社指出，在業內人士看來，上海期貨交易所加入聯合國可持續證券交易所倡議有三方面意義：

一、積極落實中共中央金融工作會議提出的要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」要求，加強國際合作做好綠色金融「大文章」。

二、響應聯合國可持續發展的目標，借鑒吸收全球ESG最佳實踐，增強同業交流，助力交易所自身可持續發展，加快建成世界一流交易所。

三、為全球衍生品交易所如何實現可持續發展目標建言獻策，提升中國期貨市場國際影響力。